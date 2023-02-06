https://sputnik-georgia.ru/20230206/pervaya-gruppa-spasateley-otpravilas-iz-gruzii-v-zonu-zemletryaseniya-v-turtsii-274628809.html

Первая группа спасателей отправилась из Грузии в зону землетрясения в Турции

Первая группа спасателей отправилась из Грузии в зону землетрясения в Турции

Грузинские спасатели прошли подготовку по ликвидации последствий землетрясения и осуществлению различных спасательных мероприятий 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T21:52+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Группа из 60 спасателей с соответствующим оснащением и техникой выехала в Турцию для участия в работах по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщается на сайте МВД Грузии. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 1 541 человек, получили ранения - 9 733. Обрушилось 2 824 здания. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года. Решение отправить грузинских спасателей для участия в спасательных мероприятиях принял премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Направленная из Грузии группа спасателей укомплектована сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, прошедших подготовку по направлению ликвидации последствий землетрясения и осуществления спасательных мероприятий. Помогать искать людей под завалами будут специально обученные собаки, которых также повезли в Турцию. Работу грузинских спасателей будет лично координировать глава Службы Теимураз Мгебришвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, в мире, новости, турция, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, землетрясение в турции 2023