https://sputnik-georgia.ru/20230206/primety-na-grigorev-den-2023-chto-nelzya-delat-v-narodnyy-prazdnik-274602083.html

Приметы на Григорьев день 2023: что нельзя делать в народный праздник

Приметы на Григорьев день 2023: что нельзя делать в народный праздник

Григорьев день ежегодно отмечают 7 февраля – праздник в народе называют еще Весноуказателем, так как именно с этого дня начинается поворот в сторону весны 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T16:27+0400

2023-02-06T16:27+0400

2023-02-06T16:27+0400

справки

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В этот день православная церковь поминает архиепископа Константинопольского Григория Богослова – одного из трех вселенских учителей Церкви. Какие приметы связаны с народным праздником, что нельзя делать в Григорьев день, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Григорьев день жаловаться на судьбу – это плохая примета, сулящая проблемы со здоровьем. Нельзя в народный праздник делать генеральную уборку в доме и выносить мусор – можно лишиться благополучия. Нельзя в Григорьев день хвалиться и хвастаться – по приметам можно лишиться доходов и благосостояния. Нельзя в народный праздник делать кому-то гадости, обзываться и сквернословить, а также плевать себе под ноги – удача отвернется. А вот разлить 7 февраля молоко – хорошая примета, обещающая долгую радость. Нельзя в этот день стричь волосы и ногти – это плохая примета, привлекающая болезни. Нельзя в Григорьев день поднимать ложку, ножик или вилку, упавшую во время обеда – это плохая примета, говорящая, что к вам придет в гости неприятный для вас человек. Приметы народного праздника Григорьев день один из самых интересных в народном календаре с точки зрения примет на погоду, так как предсказывает погоду на следующую зиму. По приметам первая половина следующей зимы будет такой же, как и погода в Григорьев день с утра до полудня, а на вторую часть предсказывала погода второй половины дня. Сильный снегопад в Григорьев день – это примета, предсказывающая, что осень будет ранней, а зима наступит поздно. По приметам ожидаются заморозки, если в народный праздник поет синица, а цветы, подаренные в этот день, приносят счастье. Сказанное в Григорьев день по приметам сбывается, поэтому слова в народный праздник нужно выбирать аккуратно. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки