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Снегопад в Тбилиси – на дорогах посыпано более 100 тонн технической соли
Снегопад в Тбилиси – на дорогах посыпано более 100 тонн технической соли
Автомобилистов в Тбилиси призвали использовать зимние шины 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T16:06+0400
2023-02-06T16:06+0400
2023-02-06T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Дороги в Тбилиси расчищаются от снега – к этому времени посыпано около 110 тонн технической соли, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии. С утра в Тбилиси идет снег, температура воздуха в столице накануне опустилась ниже нуля. По словам директора компании "Тбилсервис групп" Давида Пачулия, в первую очередь расчищаются центральные дороги, где передвигается общественный транспорт. Он также призвал водителей использовать зимние шины. В очистительных работах участвуют около 100 сотрудников и 40 единиц спецтехники. К этому времени техническая соль посыпана на присоединенных территориях столицы – в Табахмела, Коджори, Шиндиси, Кикети, Ахалдаба, Самадло, Цхнети, Мухатгрерди, Цавкиси и Бетания. В случае возникновения проблем граждане могут позвонить на горячую линию: 2 61 90 50 или 2 72 22 22. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, коджори, ахалдаба, тбилсервис групп
грузия, новости, тбилиси, коджори, ахалдаба, тбилсервис групп
Снегопад в Тбилиси – на дорогах посыпано более 100 тонн технической соли
Автомобилистов в Тбилиси призвали использовать зимние шины
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Дороги в Тбилиси расчищаются от снега – к этому времени посыпано около 110 тонн технической соли, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.
С утра в Тбилиси идет снег, температура воздуха в столице накануне опустилась ниже нуля. По словам директора компании "Тбилсервис групп" Давида Пачулия, в первую очередь расчищаются центральные дороги, где передвигается общественный транспорт.
"На данном этапе препятствий в основном нет. Информацию о конкретных проблемных местах мы получаем посредством патрульной полиции и горячей линии. Работы будут продолжатся по мере необходимости", - заявил Пачулия.
Он также призвал водителей использовать зимние шины.
В очистительных работах участвуют около 100 сотрудников и 40 единиц спецтехники. К этому времени техническая соль посыпана на присоединенных территориях столицы – в Табахмела, Коджори, Шиндиси, Кикети, Ахалдаба, Самадло, Цхнети, Мухатгрерди, Цавкиси и Бетания.
В случае возникновения проблем граждане могут позвонить на горячую линию: 2 61 90 50 или 2 72 22 22.