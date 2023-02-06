https://sputnik-georgia.ru/20230206/snegopad-v-tbilisi--na-dorogakh-posypano-bolee-100-tonn-tekhnicheskoy-soli-274612012.html

Снегопад в Тбилиси – на дорогах посыпано более 100 тонн технической соли

Снегопад в Тбилиси – на дорогах посыпано более 100 тонн технической соли

Автомобилистов в Тбилиси призвали использовать зимние шины 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T16:06+0400

2023-02-06T16:06+0400

2023-02-06T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Дороги в Тбилиси расчищаются от снега – к этому времени посыпано около 110 тонн технической соли, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии. С утра в Тбилиси идет снег, температура воздуха в столице накануне опустилась ниже нуля. По словам директора компании "Тбилсервис групп" Давида Пачулия, в первую очередь расчищаются центральные дороги, где передвигается общественный транспорт. Он также призвал водителей использовать зимние шины. В очистительных работах участвуют около 100 сотрудников и 40 единиц спецтехники. К этому времени техническая соль посыпана на присоединенных территориях столицы – в Табахмела, Коджори, Шиндиси, Кикети, Ахалдаба, Самадло, Цхнети, Мухатгрерди, Цавкиси и Бетания. В случае возникновения проблем граждане могут позвонить на горячую линию: 2 61 90 50 или 2 72 22 22. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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