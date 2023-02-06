https://sputnik-georgia.ru/20230206/stroitelstvo-avtodorog-v-kakheti-intensivno-prodolzhitsya-v-tekuschem-godu-274590812.html
Строительство автодорог в Кахети интенсивно продолжится в текущем году
Строительство автодорог в Кахети интенсивно продолжится в текущем году
Строительство трассы Тбилиси-Сагареджо финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T11:25+0400
2023-02-06T11:25+0400
2023-02-06T11:25+0400
грузия
экономика
новости
кахети
вазиани
министерство инфраструктуры и регионального развития
строительство дороги
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Строительство четырехкилометровой объездной дороги Вазиани, в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети), планируется завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо. Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо. Первый участок планируется завершить в 2023 году, а остальные два – в 2024 году. Строительство трассы финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари. По информации пресс-службы, строительство 48-километрового участка Кахетинской трассы будет продолжено и по плану завершится в 2024 году. Также в этом году начнется строительство 17-километрового участка Сагареджо-Бадиаури. Также интенсивно продолжается ремонт дорог в регионах. В 2023 году будет завершен ремонт 30-километровой дороги Тианети-Ахмета, соединяющей регионы Кахети и Мцхета-Мтианети кратчайшим путем.К завершенному 35-километровому участку дороги, соединяющей Имерети и Самцхе-Джавахети, будет добавлен 16-километровый участок. Проект планируется полностью завершить в 2025 году. Кроме того, в конце 2023 года планируется завершить ремонт всех основных участков 42-километровой дороги Хуло-Зарзма, соединяющей регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, кахети, вазиани, министерство инфраструктуры и регионального развития, строительство дороги
грузия, экономика, новости, кахети, вазиани, министерство инфраструктуры и регионального развития, строительство дороги
Строительство автодорог в Кахети интенсивно продолжится в текущем году
Строительство трассы Тбилиси-Сагареджо финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Строительство четырехкилометровой объездной дороги Вазиани, в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети), планируется завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана.
На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.
Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо. Первый участок планируется завершить в 2023 году, а остальные два – в 2024 году.
Строительство трассы финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари.
По информации пресс-службы, строительство 48-километрового участка Кахетинской трассы будет продолжено и по плану завершится в 2024 году. Также в этом году начнется строительство 17-километрового участка Сагареджо-Бадиаури.
Также интенсивно продолжается ремонт дорог в регионах.
В 2023 году будет завершен ремонт 30-километровой дороги Тианети-Ахмета, соединяющей регионы Кахети и Мцхета-Мтианети кратчайшим путем.
К завершенному 35-километровому участку дороги, соединяющей Имерети и Самцхе-Джавахети, будет добавлен 16-километровый участок. Проект планируется полностью завершить в 2025 году.
Кроме того, в конце 2023 года планируется завершить ремонт всех основных участков 42-километровой дороги Хуло-Зарзма, соединяющей регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию.