https://sputnik-georgia.ru/20230206/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-6-do-12-fevralya-274591443.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 6 до 12 февраля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 6 до 12 февраля

Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами дождливую, местами облачную погоду и снег 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T10:44+0400

2023-02-06T10:44+0400

2023-02-06T10:44+0400

грузия

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точный прогноз погоды в тбилиси

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В понедельник, 6 февраля, в столице ожидается облачная погода, местами снег и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит один градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 4 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:22. Во вторник, 7 февраля, в Тбилиси сохранится теплая и ясная погода. Восход солнца будет в 08:06. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 6 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:24. В среду, 8 февраля, в Тбилиси ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 08:06. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс два градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 6 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:24. В четверг, 9 февраля, погода в столице Грузии ожидается частично облачная. Восход солнца будет в 08:04. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке одного градуса тепла, а днем поднимется максимум до 6 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:25. В пятницу, 10 февраля, в Тбилиси сохранится облачная погода и временами снег. Восход солнца будет в 08:03. Минимальная температура воздуха ночью будет один градус, а днем воздух прогреется максимум до трех градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:27. В субботу, 11 февраля, в Тбилиси погода будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 08:02. Минимальная температура воздуха ночью составит ноль градусов, днем воздух прогреется до двух градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:28. В воскресенье, 12 февраля, в столице Грузии будет частично облачная погода. Восход солнца будет в 08:01. Минимальная температура воздуха ночью составит ноль градусов, а днем поднимется максимум до 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:29.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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