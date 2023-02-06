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Убийство жены и тещи на востоке Грузии – подозревается бывший полицейский
Убийство жены и тещи на востоке Грузии – подозревается бывший полицейский
Преступление произошло в селе Реха Горийского района 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T12:22+0400
2023-02-06T12:22+0400
2023-02-06T12:45+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Житель Горийского района подозревается в убийстве жены и тещи, а после этого в совершении самоубийства, сообщает телекомпания "Рустави 2".Преступление произошло в селе Реха Горийского района (регион Шида Картли).По предварительным данным, в совершении преступления подозревается 70-летний бывший полицейский Хвтисо Петриашвили. Что стало мотивом преступления – пока не известно. Местные жители говорят, что у мужчины были проблемы с психикой и он лечился, хотя в последнее время отказался от медикаментов. Местные жители также рассказали журналистам, что после убийства жены и тещи, мужчина позвони своим детям и сообщил о случившемся. Те, в свою очередь, позвонили в полицию. До прибытия полицейских Петриашвили, предположительно, покончил собой. МВД Грузии ведет следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, горийский район, тбилиси, шида картли, убийство
грузия, новости, происшествия, горийский район, тбилиси, шида картли, убийство
Убийство жены и тещи на востоке Грузии – подозревается бывший полицейский
12:22 06.02.2023 (обновлено: 12:45 06.02.2023)
Преступление произошло в селе Реха Горийского района
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Житель Горийского района подозревается в убийстве жены и тещи, а после этого в совершении самоубийства, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Преступление произошло в селе Реха Горийского района (регион Шида Картли).
По предварительным данным, в совершении преступления подозревается 70-летний бывший полицейский Хвтисо Петриашвили.
Что стало мотивом преступления – пока не известно. Местные жители говорят, что у мужчины были проблемы с психикой и он лечился, хотя в последнее время отказался от медикаментов.
Местные жители также рассказали журналистам, что после убийства жены и тещи, мужчина позвони своим детям и сообщил о случившемся. Те, в свою очередь, позвонили в полицию. До прибытия полицейских Петриашвили, предположительно, покончил собой.
МВД Грузии ведет следствие.