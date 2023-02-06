https://sputnik-georgia.ru/20230206/vandalizm-ili-iskusstvo--chto-proizoshlo-v-natsionalnoy-galeree-gruzii-274601180.html

Вандализм или искусство – что произошло в Национальной галерее Грузии

Вандализм или искусство – что произошло в Национальной галерее Грузии

Групповая выставка "Автопортрет у зеркала", открывшаяся 4 февраля, началась со скандала 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T13:15+0400

2023-02-06T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузинский художник Сандро Сулаберидзе на открытии выставки "Автопортрет у зеркала" в Национальной галерее Грузии снял со стены свою картину и написал розовой аэрозольной краской "Искусство живо и независимо". Групповая выставка "Автопортрет у зеркала", одним из участников которой стал Сулаберидзе, объединила работы, созданные в период с XIX века по сей день. Мероприятие продлится до 12 марта.Куратор выставки Кети Шавгулидзе в связи с инцидентом была вызвана в отделение полиции, где ей задали вопросы, касающиеся организации экспозиции, а также о том, знала ли она заранее о происходящем. Кроме того, МВД интересует какую цель преследовал художник. При этом куратор уверена, Сулаберидзе точно знал, что из-за его действий может начаться расследование и готов к этому. Руководитель Национальной галереи Мацацо Габуния также отметила, что подобные акции проходили еще в 70-х годах, особенно в России, и это зрелище не ново, однако почему именно это произошло Габуния не знает. "Против чего должен был протестовать художник? Мы закрыли галерею на четыре дня и остались без доходов", – сказала Габуния. МВД Грузии пока не делало комментариев по поводу произошедшего.Хеппенинг — форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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