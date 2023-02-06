https://sputnik-georgia.ru/20230206/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-zakryto-dlya-vsekh-vidov-transporta-274591868.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для всех видов транспорта

Уровень лавинной опасности высокий на участке Гудаури (Пост)-Коби Военно-Грузинской дороги 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T10:02+0400

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грузия

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гудаури

верхний ларс

национальное агентство окружающей среды

департамент автомобильных дорог

мцхета-степанцминда-ларс

военно-грузинская дорога

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта.По данным Национального агентства окружающей среды, уровень лавинной опасности высокий на участке Гудаури (Пост)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Стеgанцминда-Ларс.На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, гудаури, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога