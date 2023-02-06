https://sputnik-georgia.ru/20230206/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-zakryto-dlya-vsekh-vidov-transporta-274591868.html
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для всех видов транспорта
Уровень лавинной опасности высокий на участке Гудаури (Пост)-Коби Военно-Грузинской дороги 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T10:02+0400
2023-02-06T10:02+0400
2023-02-06T10:02+0400
грузия
новости
погода
гудаури
верхний ларс
национальное агентство окружающей среды
департамент автомобильных дорог
мцхета-степанцминда-ларс
военно-грузинская дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/18/250989437_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_534f0b6418f4d380b1225546b3a4e49e.jpg
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта.По данным Национального агентства окружающей среды, уровень лавинной опасности высокий на участке Гудаури (Пост)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Стеgанцминда-Ларс.На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гудаури
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/18/250989437_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ca2fca898bdfe1fc0ea9d1229680d8a6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, гудаури, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога
грузия, новости, погода, гудаури, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для всех видов транспорта
Уровень лавинной опасности высокий на участке Гудаури (Пост)-Коби Военно-Грузинской дороги
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта.
По данным Национального агентства окружающей среды, уровень лавинной опасности высокий на участке Гудаури (Пост)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Стеgанцминда-Ларс.
На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.