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Акция в поддержку Саакашвили прошла у здания администрации правительства
Акция в поддержку Саакашвили прошла у здания администрации правительства
Сторонники экс-президента намерены продолжать протест до тех пор, пока Саакашвили не будет отправлен на лечение за границу 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T19:42+0400
2023-02-07T19:42+0400
2023-02-07T20:12+0400
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тбилиси
михаил саакашвили
леван хабеишвили
ираклий надирадзе
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Акция протеста, анонсированная крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", прошла у здания администрации правительства Грузии во вторник вечером. Акция была спланирована накануне, после того как Тбилисский горсуд отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Вскоре после объявления решения суда по Саакашвили, лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили объявил режим чрезвычайного положения в партии и заявил, что отныне акции будут проходить ежедневно. У здания администрации правительства собрались несколько сотен человек. Участники акции пришли с плакатами с надписью "Свободу Мише", "Объединимся ради Миши" и т. д. На месте была мобилизована полиция. Как заявил член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, акции будут продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не будет отправлен на лечение за границу. "Если мы, общественность, допустим смерть Михаила Саакашвили, то это значит, что страна не сможет смыть этот позор еще несколько поколений. Акции будут жесткими и продолжаться", - заявил Надирадзе. К акции присоединились представители разных оппозиционных партий, в том числе представители партии "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи - больше свободы", а также лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани.На сегодняшней акции лидер ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что с завтрашнего дня протест будет везде, в том числе и в столице, у дома экс-премьера Бидзины Иванишвили, у дома нынешнего премьера Ираклия Гарибашвили, у дома министра юстиции Грузии Рати Брегадзе. А более детально Хабеишвили намерен рассказать о своих планах позднее на брифинге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ираклий надирадзе
грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ираклий надирадзе
Акция в поддержку Саакашвили прошла у здания администрации правительства
19:42 07.02.2023 (обновлено: 20:12 07.02.2023)
Сторонники экс-президента намерены продолжать протест до тех пор, пока Саакашвили не будет отправлен на лечение за границу
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Акция протеста, анонсированная крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", прошла у здания администрации правительства Грузии во вторник вечером.
Акция была спланирована накануне, после того как Тбилисский горсуд отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Вскоре после объявления решения суда по Саакашвили, лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили объявил режим чрезвычайного положения в партии и заявил, что отныне акции будут проходить ежедневно.
"Саакашвили приговорен к смерти в Грузии. Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.) решил устроить нам и нашим детям ад. Ответ на это может быть лишь один – тот, кто взял меч, сам будет сражен мечом, тот кто решил сжечь будущее страны в аду, тот сам будет гореть в аду", - заявил оппозиционный политик Гиги Улулава.
У здания администрации правительства собрались несколько сотен человек. Участники акции пришли с плакатами с надписью "Свободу Мише", "Объединимся ради Миши" и т. д. На месте была мобилизована полиция.
Как заявил член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, акции будут продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не будет отправлен на лечение за границу.
"Если мы, общественность, допустим смерть Михаила Саакашвили, то это значит, что страна не сможет смыть этот позор еще несколько поколений. Акции будут жесткими и продолжаться", - заявил Надирадзе.
К акции присоединились представители разных оппозиционных партий, в том числе представители партии "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи - больше свободы", а также лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани.
На сегодняшней акции лидер ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что с завтрашнего дня протест будет везде, в том числе и в столице, у дома экс-премьера Бидзины Иванишвили, у дома нынешнего премьера Ираклия Гарибашвили, у дома министра юстиции Грузии Рати Брегадзе.
А более детально Хабеишвили намерен рассказать о своих планах позднее на брифинге.