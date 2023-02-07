https://sputnik-georgia.ru/20230207/davitoba-2023-v-gruzii-prazdnuyut-den-pamyati-davida-stroitelya-274651131.html

Давитоба 2023: в Грузии празднуют День памяти Давида Строителя

Давитоба 2023: в Грузии празднуют День памяти Давида Строителя

День памяти святого царя Давида Агмашенебели (Строителя), самого выдающегося государственного деятеля средневековой Грузии, православная церковь празднует 8... 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T15:04+0400

2023-02-07T15:04+0400

2023-02-07T15:07+0400

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В Грузии в праздник, который называют "Давитоба", торжественные богослужения проходят во всех действующих церквях страны. Особо празднуют "Давитоба" в Гелатском монастырском комплексе близ города Кутаиси, где погребены останки Давида Строителя.Накануне праздника "Давитоба" Sputnik Грузия предлагает вспомнить, житие царя Давида и почему его назвали Строителем.Житие святогоГрузинский царь Давид IV Строитель (1073- 1125) из династии Багратиони, взошел на престол в 1089-м в возрасте 16 лет. Воспитателем и духовником Давида был преподобный Арсений Икалтойский, известный богослов и ученый-энциклопедист.Приняв правление страной, разоренной и опустошенной захватчиками, юный царь начал возрождать армию - умножать и снаряжать войско, обучать воинов. Территория, контролируемая молодым правителем, постепенно расширялась – строптивые князья присмирели, а народ стал возвращался в покинутые дома.Внешнеполитические обстоятельства также способствовали деятельности грузинского царя – в 1092-м скончался великий султан сельджуков Малик-шах, и государство распалось на множество небольших эмиратов, а в 1099-м - начались Крестовые походы, существенно сковавшие силы сельджуков.Царь Давид, воспользовавшись этим, перестал султану платить дань и стал объединять Грузию и восстанавливать ее независимость. В частности, в 1104-м к своим владениям присоединил Кахети, Эрети и другие земли.Для создания многочисленной регулярной армии, которая была необходима как для расширения пределов государства, так и защиты от постоянной угрозы нового вражеского вторжения, царь Давид переселил в Грузию 40 тысяч половцев (кипчаков) с семьями, изгнанных из южнорусских степей киевским князем Владимиром Мономахом.Переселение произошло в 1118-1119 годах - царь Давид лично отправился в Осетию и убедил осетин беспрепятственно пропустить через свои земли половцев.Множество больших и малых побед над сельджуками одержал царь на протяжении своего царствования. А в Дидгорском сражении грузинская армия разбила многочисленное войско коалиции мусульманских правителей.Почему СтроительЦарь уделял большое внимание строительству городов, дорог, мостов, дворцов, караван-сараев. За свою деятельность он был прозван Строителем.В царствование царя Давида в Грузии строили новые и расширяли старые города, воздвигли десятки храмов и монастырей. Содействовал Строитель и развитию просвещения, основав Гелатскую и Икалтойскую академии.Давид, опираясь на дворян и верхи купеческо-ремесленного населения городов, вел борьбу за централизацию власти. Наряду с феодальным ополчением, при царе в 1118-1120 годах было создано постоянное войско.Царь Давид в 1122-м взял Тбилиси, которым уже несколько веков правили мусульманские властители. Строитель понимал, что нелегко будет изменить резко уклад жизни в Тбилиси, существовавший до его освобождения, поэтому ввел определенные правила. В частности, запретил христианам резать свиней в районах города, населенных мусульманами.Интересные факты о царе Грузии Давиде Строителе, сделавшем невозможное>>К Давиду Строителю с большим уважением относились не только грузины, но и иноверцы, так как верный сын православной церкви стремился жить в мире со всеми людьми.Проявляя заботу и оказывая покровительство всем своим подданным, царь постоянно заботился об укреплении Церкви. Святой Давид созвал в 1103-м Церковный Собор в Руиси (Шида Картли), постановления которого способствовали укреплению канонической жизни Церкви и утверждению церковного благочиния.Великий царь Грузии скончался в 1125-м в Тбилиси - согласно воле святого, его останки погребли под камнем при входе в Георгиевскую церковь Гелатского монастыря.Грузинская церковь, допустив исключение из правила канонизировать только мучеников и преподобных, причислила в конце XIII века Давида Строителя к лику святых.В Грузии в честь Давида Строителя названы проспекты, улицы и площади в грузинских городах, а также многие учебные заведения страны. Святому посвящены церкви, а медаль царя Давида Агмашенебели является высшей наградой Академии Наук Грузии.Давид Строитель, по версии одного из самых крупных онлайн-опросников The Top Tens, занял первое место в десятке лучших военных генералов всех времен.Материал подготовлен на основе открытых источников

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