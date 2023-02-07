https://sputnik-georgia.ru/20230207/geofizik-zemletryasenie-v-turtsii-okazalos-silnee-spitakskogo-274638257.html

Геофизик: землетрясение в Турции оказалось сильнее Спитакского

Геофизик: землетрясение в Турции оказалось сильнее Спитакского

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T07:32+0400

2023-02-07T07:32+0400

2023-02-07T08:10+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев - Sputnik. Землетрясение в Турции и Сирии оказалось намного сильнее, чем Спитакское землетрясение в Армении в 1988 году. Об этом заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Петр Шебалин."То, что сегодня, намного сильнее, чем землетрясение в Спитаке", - сказал Шебалин.В Армении 7 декабря 1988 года произошло одно из самых разрушительных землетрясений в новейшей истории. Был полностью уничтожен город Спитак, сильнейшие разрушения претерпели города Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (Ванадзор) и Степанаван. Всего пострадали 21 город и 350 сел (из них 58 были полностью разрушены). По официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, более миллиона остались без крова.По его словам, серьезные разрушения в результате землетрясения в Армении были связаны с недооценкой сейсмической опасности при строительстве.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 04:17 6 февраля в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов, днем 6 февраля были еще два мощных толчка. Серьезные разрушения также в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. Землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года. В Сирии число погибших - 711, в Турции - 2 379 человек. В обеих странах тысячи раненых. Прогнозировать точное количество жертв сейчас невозможно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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