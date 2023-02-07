https://sputnik-georgia.ru/20230207/kurs-lari-dollar-274637734.html

Курс лари на вторник – 2,6424 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6424 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T09:20+0400

2023-02-07T09:20+0400

2023-02-07T09:20+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 февраля в размере 2,6424 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.

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