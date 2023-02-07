https://sputnik-georgia.ru/20230207/nekotorye-rayony-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-15-chasov-274655812.html

Некоторые районы Тбилиси останутся без воды на 15 часов

Некоторые районы Тбилиси останутся без воды на 15 часов

В связи с запланированными работами без воды останутся жители районов Глдани, Сабуртало и Дидубе 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T16:12+0400

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тбилиси

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power предупредила жителей Тбилиси о прекращении водоснабжения 7 февраля с 18:00 по тбилисскому времени до 09:00 утра 8 февраля, говорится в заявлении компании. Как отметили в компании, водоснабжение будет прекращено из-за запланированных работ. Технические группы выполнят неотложные работы в интенсивном режиме. В связи с запланированными работами без воды останутся жители районов Глдани, Сабуртало (улицы Костава, Кошигора, Нозадзе, Чохели, Перадзе, Мириан мепе и другие улицы), Дидубе. Водораспределительная компания приносит извинения за дискомфорт и просит обратиться за дополнительной информацией на горячую линию: 2 93 11 11.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power