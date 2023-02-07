https://sputnik-georgia.ru/20230207/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii--v-yanvare-vyyavili-bolee-sotni-narusheniy-274646182.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в январе выявили более сотни нарушений

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в январе выявили более сотни нарушений

Наибольшее количество фактов незаконной вырубки и транспортировки деревьев выявили в регионе Кахети 07.02.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Сотрудники региональной Лесной службы Грузии в январе выявили 104 случая незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства. В общем инспекторы изъяли 333,361 кубических метра древесины разного типа, в том числе 118,67 кубических метра дровяной древесины.Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети – 30 случаев, далее следует Имерети – 21, Самегрело - Земо Сванети – 16, Шида Картли – 13, Самцхе-Джавахети – 10, Квемо-Картли – 7, Мцхета-Мтианети – 4, Рача -Лечхуми и Квемо Сванети – 2, Гурия – 1. В Грузии ужесточили контроль за рубкой и перевозкой хвойных деревьев >>Инспекторы составили соответствующую документацию, транспортные средства опечатаны и перевезены в "деловые дворы" агентства. В "деловых дворах" Лесного агентства размещены 214,691 кубических метра материальной древесины .Для решения проблемы незаконной вырубки леса, в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где осуществляется заготовка, сортировка и складирование древесины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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