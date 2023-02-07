https://sputnik-georgia.ru/20230207/novye-pravila-akkreditatsii-smi-spiker-parlamenta-gruzii-razyasnil-prichinu-novovvedeniy-274666305.html

Новые правила аккредитации СМИ: спикер парламента Грузии разъяснил причину нововведений

Новые правила аккредитации СМИ: спикер парламента Грузии разъяснил причину нововведений

Глава парламента призвал всех не политизировать этот вопрос 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T07:32+0400

2023-02-07T07:32+0400

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шалва папуашвили

анна нацвлишвили

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Здание парламента Грузии не является общественным пространством — это учреждение, где для работы средств массовой информации требуется соответствующее разрешение, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Депутат от оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили на пленарном заседании назвала невообразимым решение в связи с введением новых правил аккредитации представителей СМИ. Нацвлишвили обвинила Папуашвили в намерении установить цензуру для медиа в здании парламента. Глава грузинского законодательного органа обратился к оппозиционным депутатам, у которых есть критическое представление в связи с правилом аккредитации СМИ. Как разъяснил Папуашвили, есть два принципа, которые должны быть совмещены между собой. Первое - это общественный интерес в связи с деятельностью парламента, и второе – чтобы у депутатов, сотрудников аппарата парламента и визитеров была соответствующая рабочая среда. По приказу председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, представители СМИ будут получать аккредитации двух видов: аккредитацию парламентского журналиста, срок действия которого один год, и специальную (одноразовую) аккредитацию. Как ранее заявил Папуашвили, сама процедура аккредитации не будет сложной. Что касается сроков, представители СМИ смогут внести заявки до 20 февраля. А на новые правила аккредитации парламент перейдет с 1 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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