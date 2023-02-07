https://sputnik-georgia.ru/20230207/novye-pravila-akkreditatsii-smi-spiker-parlamenta-gruzii-razyasnil-prichinu-novovvedeniy-274666305.html
Новые правила аккредитации СМИ: спикер парламента Грузии разъяснил причину нововведений
Новые правила аккредитации СМИ: спикер парламента Грузии разъяснил причину нововведений
Глава парламента призвал всех не политизировать этот вопрос 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T07:32+0400
2023-02-07T07:32+0400
2023-02-07T21:46+0400
грузия
политика
новости
тбилиси
шалва папуашвили
анна нацвлишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266306193_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_e3a41dc8b3719462f65fc9a961f5c3da.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Здание парламента Грузии не является общественным пространством — это учреждение, где для работы средств массовой информации требуется соответствующее разрешение, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Депутат от оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили на пленарном заседании назвала невообразимым решение в связи с введением новых правил аккредитации представителей СМИ. Нацвлишвили обвинила Папуашвили в намерении установить цензуру для медиа в здании парламента. Глава грузинского законодательного органа обратился к оппозиционным депутатам, у которых есть критическое представление в связи с правилом аккредитации СМИ. Как разъяснил Папуашвили, есть два принципа, которые должны быть совмещены между собой. Первое - это общественный интерес в связи с деятельностью парламента, и второе – чтобы у депутатов, сотрудников аппарата парламента и визитеров была соответствующая рабочая среда. По приказу председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, представители СМИ будут получать аккредитации двух видов: аккредитацию парламентского журналиста, срок действия которого один год, и специальную (одноразовую) аккредитацию. Как ранее заявил Папуашвили, сама процедура аккредитации не будет сложной. Что касается сроков, представители СМИ смогут внести заявки до 20 февраля. А на новые правила аккредитации парламент перейдет с 1 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266306193_302:186:1227:880_1920x0_80_0_0_47c31d7090167fdbdeb452308af625dd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, анна нацвлишвили
грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, анна нацвлишвили
Новые правила аккредитации СМИ: спикер парламента Грузии разъяснил причину нововведений
07:32 07.02.2023 (обновлено: 21:46 07.02.2023)
Глава парламента призвал всех не политизировать этот вопрос
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Здание парламента Грузии не является общественным пространством — это учреждение, где для работы средств массовой информации требуется соответствующее разрешение, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Депутат от оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили на пленарном заседании назвала невообразимым решение в связи с введением новых правил аккредитации представителей СМИ. Нацвлишвили обвинила Папуашвили в намерении установить цензуру для медиа в здании парламента.
"Призываю не начинать политизировать вопросы, которые в этом не нуждаются. Эти регуляции основаны на лучшей практике. Что касается аккредитаций, то здание парламента не является общественным пространством — это учреждение, где для деятельности СМИ требуется соответствующее разрешение", - заявил Папуашвили.
Глава грузинского законодательного органа обратился к оппозиционным депутатам, у которых есть критическое представление в связи с правилом аккредитации СМИ. Как разъяснил Папуашвили, есть два принципа, которые должны быть совмещены между собой.
Первое - это общественный интерес в связи с деятельностью парламента, и второе – чтобы у депутатов, сотрудников аппарата парламента и визитеров была соответствующая рабочая среда.
По приказу председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, представители СМИ будут получать аккредитации двух видов: аккредитацию парламентского журналиста, срок действия которого один год, и специальную (одноразовую) аккредитацию.
Как ранее заявил Папуашвили, сама процедура аккредитации не будет сложной. Что касается сроков, представители СМИ смогут внести заявки до 20 февраля. А на новые правила аккредитации парламент перейдет с 1 марта.