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Оклеветали! Сотрудник МВД Грузии выиграл дело против оппозиционного ТВ в Верховном суде
Оклеветали! Сотрудник МВД Грузии выиграл дело против оппозиционного ТВ в Верховном суде
Правоохранителю удалось доказать свою правду во всех трех инстанциях суда 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T21:09+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Глава одного из подразделений полиции в Грузии Гела Квашилава выиграл дело о клевете против оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" в Верховном суде Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Сначала Квашилава удалось выиграть иск в Тбилисском городском суде, а после и в Тбилисском апелляционном суде и сейчас уже в Верховном суде Грузии, который оставил решение этих двух инстанций без изменений. Теперь телекомпания "ТВ Пирвели" должна опровергнуть распространенную ей информацию и возместить сотруднику полиции моральный ущерб. Речь идет о сюжете от 30 января 2021 года, в котором телеканал обвинил в контрабанде наркотиков главу подразделения Главного управления департамента патрульной полиции Самегрело-Земо Сванети Гелу Квашилава. Также на этом же телеканале было опубликовано его фото, несмотря на то, что автору сюжета в Департаменте стратегических коммуникаций МВД было объяснено, что он располагает неверной информацией. Все три инстанции суда постановили, что Гела Квашилава не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков, а телекомпания знала, что информация, которой она располагает, была неверной, и преднамеренно вводила общественность в заблуждение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд
грузия, новости, политика, тбилиси, тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд
Оклеветали! Сотрудник МВД Грузии выиграл дело против оппозиционного ТВ в Верховном суде
Правоохранителю удалось доказать свою правду во всех трех инстанциях суда
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Глава одного из подразделений полиции в Грузии Гела Квашилава выиграл дело о клевете против оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" в Верховном суде Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Сначала Квашилава удалось выиграть иск в Тбилисском городском суде, а после и в Тбилисском апелляционном суде и сейчас уже в Верховном суде Грузии, который оставил решение этих двух инстанций без изменений.
"Указанное решение окончательное и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Теперь телекомпания "ТВ Пирвели" должна опровергнуть распространенную ей информацию и возместить сотруднику полиции моральный ущерб.
Речь идет о сюжете от 30 января 2021 года, в котором телеканал обвинил в контрабанде наркотиков главу подразделения Главного управления департамента патрульной полиции Самегрело-Земо Сванети Гелу Квашилава.
Также на этом же телеканале было опубликовано его фото, несмотря на то, что автору сюжета в Департаменте стратегических коммуникаций МВД было объяснено, что он располагает неверной информацией.
Все три инстанции суда постановили, что Гела Квашилава не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков, а телекомпания знала, что информация, которой она располагает, была неверной, и преднамеренно вводила общественность в заблуждение.