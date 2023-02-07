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https://sputnik-georgia.ru/20230207/pochemu-nekotorye-poezda-tbilisskogo-metro-ezdyat-s-otkrytymi-dvermi---274654334.html
Почему некоторые поезда Тбилисского метро ездят с открытыми дверями?
Почему некоторые поезда Тбилисского метро ездят с открытыми дверями?
В сети появились видеозаписи, на которых видны открытые двери вагонов во время передвижения поезда в тоннеле 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T15:52+0400
2023-02-07T17:02+0400
грузия
новости
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Тбилисский метрополитен начал внутреннее расследование для выяснения причин, почему некоторые поезда ездят с открытыми дверями, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видны открытые двери вагонов во время передвижения поезда в тоннеле. В целях безопасности пассажирам всегда следует учитывать предупреждения о том, что нельзя прислоняться к дверям. Это написано на дверях, и делаются звуковые оповещения, отметили в компании. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилисский метрополитен
грузия, новости, тбилисский метрополитен

Почему некоторые поезда Тбилисского метро ездят с открытыми дверями?

15:52 07.02.2023 (обновлено: 17:02 07.02.2023)
© photo: Sputnik / Stringer Городской транспорт. Пассажиры в масках в метро
 Городской транспорт. Пассажиры в масках в метро - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В сети появились видеозаписи, на которых видны открытые двери вагонов во время передвижения поезда в тоннеле
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Тбилисский метрополитен начал внутреннее расследование для выяснения причин, почему некоторые поезда ездят с открытыми дверями, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видны открытые двери вагонов во время передвижения поезда в тоннеле.

"Ведется внутреннее расследование этого факта для установления технических причин", - сообщили в компании.

В целях безопасности пассажирам всегда следует учитывать предупреждения о том, что нельзя прислоняться к дверям. Это написано на дверях, и делаются звуковые оповещения, отметили в компании.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
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