https://sputnik-georgia.ru/20230207/pochemu-nekotorye-poezda-tbilisskogo-metro-ezdyat-s-otkrytymi-dvermi---274654334.html

Почему некоторые поезда Тбилисского метро ездят с открытыми дверями?

Почему некоторые поезда Тбилисского метро ездят с открытыми дверями?

В сети появились видеозаписи, на которых видны открытые двери вагонов во время передвижения поезда в тоннеле 07.02.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Тбилисский метрополитен начал внутреннее расследование для выяснения причин, почему некоторые поезда ездят с открытыми дверями, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видны открытые двери вагонов во время передвижения поезда в тоннеле. В целях безопасности пассажирам всегда следует учитывать предупреждения о том, что нельзя прислоняться к дверям. Это написано на дверях, и делаются звуковые оповещения, отметили в компании. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилисский метрополитен