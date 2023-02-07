Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230207/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-seme-aktera-dzhemala-gaganidze-274653060.html
Премьер Грузии выразил соболезнования семье актера Джемала Гаганидзе
Премьер Грузии выразил соболезнования семье актера Джемала Гаганидзе
Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T15:29+0400
2023-02-07T16:13+0400
грузия
новости
тбилиси
ираклий гарибашвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
шота руставели
сгб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1f/251332971_0:92:1750:1076_1920x0_80_0_0_90d4ec74b4c77a7a1be40c4b48fb4fdc.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник посетил гражданскую панихиду Народного артиста Грузии Джемала Гаганидзе, который скончался 3 февраля в возрасте 89 лет.Гражданская панихида проходила в Грузинском государственном драматическом театре имени Шота Руставели. Глава грузинского правительства выразил соболезнования семье, близким и коллегам актера.Панихиду также посетили председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, мэр столицы Каха Каладзе, а также глава СГБ Григол Лилуашвили. Джемала Гаганидзе похоронят сегодня на Сабурталинском кладбище. Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера. Среди них стоит отметить Цицола в фильме "Бахтриони", господина Георгия в картине "Солнечная ночь", Арчила Пориа в "Гвади Бигва", Пируза "В тени Метехи" и многие другие. Актер также снялся в фильмах "Мой друг Нодар", "От двери до двери", "Феола", "Кто виноват", "Капитаны" и других. В 2011 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась именная звезда Джемала Гаганидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1f/251332971_97:0:1653:1167_1920x0_80_0_0_da5cd8b92d7fe38733ab106422591063.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, шота руставели, сгб
грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, шота руставели, сгб

Премьер Грузии выразил соболезнования семье актера Джемала Гаганидзе

15:29 07.02.2023 (обновлено: 16:13 07.02.2023)
© photo: Archil Talakvadze / FBПремьер-министр Грузии и председатель парламента посетили могилу Звиада Гамсахурдия
Премьер-министр Грузии и председатель парламента посетили могилу Звиада Гамсахурдия - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2023
© photo: Archil Talakvadze / FB
Подписаться на
НовостиTelegram
Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник посетил гражданскую панихиду Народного артиста Грузии Джемала Гаганидзе, который скончался 3 февраля в возрасте 89 лет.
Гражданская панихида проходила в Грузинском государственном драматическом театре имени Шота Руставели. Глава грузинского правительства выразил соболезнования семье, близким и коллегам актера.
Панихиду также посетили председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, мэр столицы Каха Каладзе, а также глава СГБ Григол Лилуашвили.
Джемала Гаганидзе похоронят сегодня на Сабурталинском кладбище.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДжемал Гаганидзе
Джемал Гаганидзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2023
Джемал Гаганидзе
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера. Среди них стоит отметить Цицола в фильме "Бахтриони", господина Георгия в картине "Солнечная ночь", Арчила Пориа в "Гвади Бигва", Пируза "В тени Метехи" и многие другие.
Актер также снялся в фильмах "Мой друг Нодар", "От двери до двери", "Феола", "Кто виноват", "Капитаны" и других.
В 2011 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась именная звезда Джемала Гаганидзе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0