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Премьер Грузии выразил соболезнования семье актера Джемала Гаганидзе
Премьер Грузии выразил соболезнования семье актера Джемала Гаганидзе
Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T15:29+0400
2023-02-07T15:29+0400
2023-02-07T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник посетил гражданскую панихиду Народного артиста Грузии Джемала Гаганидзе, который скончался 3 февраля в возрасте 89 лет.Гражданская панихида проходила в Грузинском государственном драматическом театре имени Шота Руставели. Глава грузинского правительства выразил соболезнования семье, близким и коллегам актера.Панихиду также посетили председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, мэр столицы Каха Каладзе, а также глава СГБ Григол Лилуашвили. Джемала Гаганидзе похоронят сегодня на Сабурталинском кладбище. Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера. Среди них стоит отметить Цицола в фильме "Бахтриони", господина Георгия в картине "Солнечная ночь", Арчила Пориа в "Гвади Бигва", Пируза "В тени Метехи" и многие другие. Актер также снялся в фильмах "Мой друг Нодар", "От двери до двери", "Феола", "Кто виноват", "Капитаны" и других. В 2011 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась именная звезда Джемала Гаганидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, шота руставели, сгб
грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, шота руставели, сгб
Премьер Грузии выразил соболезнования семье актера Джемала Гаганидзе
15:29 07.02.2023 (обновлено: 16:13 07.02.2023)
Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник посетил гражданскую панихиду Народного артиста Грузии Джемала Гаганидзе, который скончался 3 февраля в возрасте 89 лет.
Гражданская панихида проходила в Грузинском государственном драматическом театре имени Шота Руставели. Глава грузинского правительства выразил соболезнования семье, близким и коллегам актера.
Панихиду также посетили председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, мэр столицы Каха Каладзе, а также глава СГБ Григол Лилуашвили.
Джемала Гаганидзе похоронят сегодня на Сабурталинском кладбище.
Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера. Среди них стоит отметить Цицола в фильме "Бахтриони", господина Георгия в картине "Солнечная ночь", Арчила Пориа в "Гвади Бигва", Пируза "В тени Метехи" и многие другие.
Актер также снялся в фильмах "Мой друг Нодар", "От двери до двери", "Феола", "Кто виноват", "Капитаны" и других.
В 2011 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась именная звезда Джемала Гаганидзе.