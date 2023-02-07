https://sputnik-georgia.ru/20230207/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-seme-aktera-dzhemala-gaganidze-274653060.html

Премьер Грузии выразил соболезнования семье актера Джемала Гаганидзе

Премьер Грузии выразил соболезнования семье актера Джемала Гаганидзе

Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T15:29+0400

2023-02-07T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник посетил гражданскую панихиду Народного артиста Грузии Джемала Гаганидзе, который скончался 3 февраля в возрасте 89 лет.Гражданская панихида проходила в Грузинском государственном драматическом театре имени Шота Руставели. Глава грузинского правительства выразил соболезнования семье, близким и коллегам актера.Панихиду также посетили председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, мэр столицы Каха Каладзе, а также глава СГБ Григол Лилуашвили. Джемала Гаганидзе похоронят сегодня на Сабурталинском кладбище. Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера. Среди них стоит отметить Цицола в фильме "Бахтриони", господина Георгия в картине "Солнечная ночь", Арчила Пориа в "Гвади Бигва", Пируза "В тени Метехи" и многие другие. Актер также снялся в фильмах "Мой друг Нодар", "От двери до двери", "Феола", "Кто виноват", "Капитаны" и других. В 2011 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась именная звезда Джемала Гаганидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, шота руставели, сгб