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Российским предпринимателям помогут выйти на грузинский рынок
Российским предпринимателям помогут выйти на грузинский рынок
В начале недели в Москве на полях выставки "Продэкспо-2023" состоялось учредительное заседание российско-грузинского делового совета, организованного при... 07.02.2023, Sputnik Грузия
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Что обсуждали на заседании - читайте в материале Яны Осиповой для Sputnik.На учредительном заседании присутствовали представители 12 территориальных торгово-промышленных палат, а также 16 компаний и организаций, в числе которых – шесть грузинских.Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, отвечая на вопросы Sputnik, рассказал после заседания, что запуск Российско-Грузинского делового совета – событие знаковое. Перед советом, по его словам, стоят важные задачи. "Это - помощь российским компаниям в поиске возможностей для выхода на грузинский рынок, помощь в налаживании прямых связей с партнерами и поставщиками продукции, продвижении проектов инвестиционного сотрудничества, а также выявление новых перспективных ниш взаимодействия", - отметил вице-президент.Торгово-промышленная палата РФ готова оказывать совету и его руководству максимальное содействие, добавил Владимир Падалко.Как рассказал Sputnik Давид Цецхладзе, президент федеральной грузинской национально-культурной автономии в России (ФГНКА), который участвовал в заседании, инициатором учреждения этого совета стал Владимир Падалко."В совет избраны достойные люди, которые любят и Россию, и Грузию. Они готовы содействовать предпринимателям. Инвесторы, экспортёры и импортёры в последние годы всё чаще обращаются в грузинскую автономию за помощью в решении тех или иных проблем. Очень рады, что к решению таких задач подключилась ТПП. Теперь все вопросы будут решаться уже на другом уровне", - комментирует Давид Цецхладхе.По его словам, на заседании обсуждались вопросы сертификации товаров, логистики и работы пропускного пункта Верхний Ларс, миграционные барьеры, которые мешают развитию экономических направлений, и визовый режим.В ходе заседания был избран председатель Российско-грузинского делового совета. Им стал глава Совета директоров ООО "ИК Румб", вице-президент Национального фонда сохранения культурно исторического наследия и развития устойчивого туризма Юрий Балашов."Верю, что с такой командой деловой совет будет полезен гражданам обоих стран и пойдёт на пользу российско-грузинским отношениям", - говорит Цецхладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, грузия, москва, верхний ларс, давид цецхладзе, грузино-российские отношения
россия, новости, грузия, москва, верхний ларс, давид цецхладзе, грузино-российские отношения
Российским предпринимателям помогут выйти на грузинский рынок
23:53 07.02.2023 (обновлено: 00:01 08.02.2023)
В начале недели в Москве на полях выставки "Продэкспо-2023" состоялось учредительное заседание российско-грузинского делового совета, организованного при поддержке торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ
Что обсуждали на заседании - читайте в материале Яны Осиповой для Sputnik.
На учредительном заседании присутствовали представители 12 территориальных торгово-промышленных палат, а также 16 компаний и организаций, в числе которых – шесть грузинских.
Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, отвечая на вопросы Sputnik, рассказал после заседания, что запуск Российско-Грузинского делового совета – событие знаковое.
"Мы получили десятки заявлений от российских предпринимателей о помощи в работе на грузинском направлении. Интерес у бизнеса в России в сторону Грузии растёт, и такие обращения мы не могли игнорировать. ТПП провела соответствующий анализ, и было принято решение о создании российского-грузинского делового совета. Это то, что нужно сейчас российскому предпринимателю", - сказал Падалко.
Перед советом, по его словам, стоят важные задачи.
"Это - помощь российским компаниям в поиске возможностей для выхода на грузинский рынок, помощь в налаживании прямых связей с партнерами и поставщиками продукции, продвижении проектов инвестиционного сотрудничества, а также выявление новых перспективных ниш взаимодействия", - отметил вице-президент.
Торгово-промышленная палата РФ готова оказывать совету и его руководству максимальное содействие, добавил Владимир Падалко.
Как рассказал Sputnik Давид Цецхладзе, президент федеральной грузинской национально-культурной автономии в России (ФГНКА), который участвовал в заседании, инициатором учреждения этого совета стал Владимир Падалко.
"В совет избраны достойные люди, которые любят и Россию, и Грузию. Они готовы содействовать предпринимателям. Инвесторы, экспортёры и импортёры в последние годы всё чаще обращаются в грузинскую автономию за помощью в решении тех или иных проблем. Очень рады, что к решению таких задач подключилась ТПП. Теперь все вопросы будут решаться уже на другом уровне", - комментирует Давид Цецхладхе.
По его словам, на заседании обсуждались вопросы сертификации товаров, логистики и работы пропускного пункта Верхний Ларс, миграционные барьеры, которые мешают развитию экономических направлений, и визовый режим.
"Грузинским предпринимателям приходится проходить дополнительные сложности для того, чтобы приехать в Россию. Эти нюансы обсуждались на совете. Было решено, что совместными усилиями при поддержке ТПП РФ и членов делового совета проблемы будут решать", - делится руководитель диаспоры.
В ходе заседания был избран председатель Российско-грузинского делового совета. Им стал глава Совета директоров ООО "ИК Румб", вице-президент Национального фонда сохранения культурно исторического наследия и развития устойчивого туризма Юрий Балашов.
"Верю, что с такой командой деловой совет будет полезен гражданам обоих стран и пойдёт на пользу российско-грузинским отношениям", - говорит Цецхладзе.