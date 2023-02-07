https://sputnik-georgia.ru/20230207/rossiyskim-predprinimatelyam-pomogut-vyyti-na-gruzinskiy-rynok-274660467.html

Российским предпринимателям помогут выйти на грузинский рынок

Российским предпринимателям помогут выйти на грузинский рынок

В начале недели в Москве на полях выставки "Продэкспо-2023" состоялось учредительное заседание российско-грузинского делового совета, организованного при... 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T23:53+0400

2023-02-07T23:53+0400

2023-02-08T00:01+0400

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Что обсуждали на заседании - читайте в материале Яны Осиповой для Sputnik.На учредительном заседании присутствовали представители 12 территориальных торгово-промышленных палат, а также 16 компаний и организаций, в числе которых – шесть грузинских.Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, отвечая на вопросы Sputnik, рассказал после заседания, что запуск Российско-Грузинского делового совета – событие знаковое. Перед советом, по его словам, стоят важные задачи. "Это - помощь российским компаниям в поиске возможностей для выхода на грузинский рынок, помощь в налаживании прямых связей с партнерами и поставщиками продукции, продвижении проектов инвестиционного сотрудничества, а также выявление новых перспективных ниш взаимодействия", - отметил вице-президент.Торгово-промышленная палата РФ готова оказывать совету и его руководству максимальное содействие, добавил Владимир Падалко.Как рассказал Sputnik Давид Цецхладзе, президент федеральной грузинской национально-культурной автономии в России (ФГНКА), который участвовал в заседании, инициатором учреждения этого совета стал Владимир Падалко."В совет избраны достойные люди, которые любят и Россию, и Грузию. Они готовы содействовать предпринимателям. Инвесторы, экспортёры и импортёры в последние годы всё чаще обращаются в грузинскую автономию за помощью в решении тех или иных проблем. Очень рады, что к решению таких задач подключилась ТПП. Теперь все вопросы будут решаться уже на другом уровне", - комментирует Давид Цецхладхе.По его словам, на заседании обсуждались вопросы сертификации товаров, логистики и работы пропускного пункта Верхний Ларс, миграционные барьеры, которые мешают развитию экономических направлений, и визовый режим.В ходе заседания был избран председатель Российско-грузинского делового совета. Им стал глава Совета директоров ООО "ИК Румб", вице-президент Национального фонда сохранения культурно исторического наследия и развития устойчивого туризма Юрий Балашов."Верю, что с такой командой деловой совет будет полезен гражданам обоих стран и пойдёт на пользу российско-грузинским отношениям", - говорит Цецхладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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