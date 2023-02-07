https://sputnik-georgia.ru/20230207/storonniki-saakashvili-mitingovali-u-pravitelstvennoy-administratsii---video-274670566.html

Сторонники Саакашвили митинговали у правительственной администрации - видео

Сторонники Саакашвили митинговали у правительственной администрации - видео

В центре Тбилиси состоялась новая акция протеста представителей "Единого нацдвижения" и их сторонников. Смотрите в видео Sputnik, как проходил митинг 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T22:45+0400

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видео

мультимедиа

возвращение и арест саакашвили

единое нацдвижение

акции протеста

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У здания администрации правительства Грузии собрались сторонники Саакашвили, оппозиционеры и представители "Единого нацдвижения". Они не согласны с решением суда оставить экс-президента в заключении. Народа было мало - около двух сотен человек. "Нацдвижение" пригрозило властям Грузии "лишением покоя".

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видео, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, единое нацдвижение, акции протеста, видео