https://sputnik-georgia.ru/20230222/storonniki-saakashvili-mitingovali-u-pravitelstvennoy-administratsii---video-274670566.html
Сторонники Саакашвили митинговали у правительственной администрации - видео
Сторонники Саакашвили митинговали у правительственной администрации - видео
В центре Тбилиси состоялась новая акция протеста представителей "Единого нацдвижения" и их сторонников. Смотрите в видео Sputnik, как проходил митинг 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T22:45+0400
2023-02-22T22:45+0400
2023-02-28T13:31+0400
видео
мультимедиа
возвращение и арест саакашвили
единое нацдвижение
акции протеста
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У здания администрации правительства Грузии собрались сторонники Саакашвили, оппозиционеры и представители "Единого нацдвижения". Они не согласны с решением суда оставить экс-президента в заключении. Народа было мало - около двух сотен человек. "Нацдвижение" пригрозило властям Грузии "лишением покоя".
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видео, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, единое нацдвижение, акции протеста, видео
видео, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, единое нацдвижение, акции протеста, видео
Сторонники Саакашвили митинговали у правительственной администрации - видео
22:45 22.02.2023 (обновлено: 13:31 28.02.2023)
В центре Тбилиси состоялась новая акция протеста представителей "Единого нацдвижения" и их сторонников. Смотрите в видео Sputnik, как проходил митинг
У здания администрации правительства Грузии собрались сторонники Саакашвили, оппозиционеры и представители "Единого нацдвижения". Они не согласны с решением суда оставить экс-президента в заключении. Народа было мало - около двух сотен человек. "Нацдвижение" пригрозило властям Грузии "лишением покоя".