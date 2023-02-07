https://sputnik-georgia.ru/20230207/tbilisskogo-metro-ezdit-po-grafiku---problema-reshena-274655118.html
Проблемы в Тбилисском метро устранены
Проблемы в Тбилисском метро устранены
С утра из-за падения напряжения поезда в метро ходили с увеличенными интервалами 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T16:51+0400
2023-02-07T16:51+0400
2023-02-07T17:05+0400
грузия
новости
общество
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Поезда Тбилисского метрополитена возобновили работу согласно графику после устранения проблем, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.Во вторник утром Транспортная компания сообщила о сбое в движении поездов и в работе эскалаторов столичного метро, который произошел из-за падения напряжения. Тем не менее поезда продолжали ходить, но временно с увеличенными интервалами.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилисский метрополитен
грузия, новости, общество, тбилисский метрополитен
Проблемы в Тбилисском метро устранены
16:51 07.02.2023 (обновлено: 17:05 07.02.2023)
С утра из-за падения напряжения поезда в метро ходили с увеличенными интервалами
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Поезда Тбилисского метрополитена возобновили работу согласно графику после устранения проблем, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.
Во вторник утром Транспортная компания сообщила о сбое в движении поездов и в работе эскалаторов столичного метро, который произошел из-за падения напряжения. Тем не менее поезда продолжали ходить, но временно с увеличенными интервалами.
"Все урегулировано. Для того, чтобы восстановить движение поездов по графику, то есть интервалы, необходимо 25-30 минут. Уже все в порядке", - сказала собеседница агентства.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.