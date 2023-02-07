https://sputnik-georgia.ru/20230207/tbilisskogo-metro-ezdit-po-grafiku---problema-reshena-274655118.html

Проблемы в Тбилисском метро устранены

Проблемы в Тбилисском метро устранены

С утра из-за падения напряжения поезда в метро ходили с увеличенными интервалами 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T16:51+0400

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грузия

новости

общество

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Поезда Тбилисского метрополитена возобновили работу согласно графику после устранения проблем, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.Во вторник утром Транспортная компания сообщила о сбое в движении поездов и в работе эскалаторов столичного метро, который произошел из-за падения напряжения. Тем не менее поезда продолжали ходить, но временно с увеличенными интервалами.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилисский метрополитен