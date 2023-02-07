https://sputnik-georgia.ru/20230207/v-tbilisskom-metro-proizoshel-sboy-274645525.html

В Тбилисском метро произошел сбой

В Тбилисском метро произошел сбой

В настоящее время идут восстановительные работы, метро работает в штатном режиме 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T11:35+0400

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новости

грузия

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Сбой в движении поездов и в работе эскалаторов столичного метро произошел во вторник утром из-за падения напряжения, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.По информации пресс-службы, поэтапно поезда вернуться в свой привычный график.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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новости, грузия, тбилисский метрополитен