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В Тбилисском метро произошел сбой
В Тбилисском метро произошел сбой
В настоящее время идут восстановительные работы, метро работает в штатном режиме 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T11:35+0400
2023-02-07T11:35+0400
2023-02-07T12:14+0400
новости
грузия
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Сбой в движении поездов и в работе эскалаторов столичного метро произошел во вторник утром из-за падения напряжения, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.По информации пресс-службы, поэтапно поезда вернуться в свой привычный график.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилисский метрополитен
новости, грузия, тбилисский метрополитен
В Тбилисском метро произошел сбой
11:35 07.02.2023 (обновлено: 12:14 07.02.2023)
В настоящее время идут восстановительные работы, метро работает в штатном режиме
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik.
Сбой в движении поездов и в работе эскалаторов столичного метро произошел во вторник утром из-за падения напряжения, сообщили Sputnik Грузия
в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.
"Это произошло в утренние часы, когда было зафиксировано падение напряжения. Это повлияло на движении поездов и эскалаторов. Тем не менее, поезда продолжают двигаться беспрепятственно, просто с увеличенным интервалом", - заявила собеседница агентства.
По информации пресс-службы, поэтапно поезда вернуться в свой привычный график.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.