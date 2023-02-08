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Двое граждан Грузии остаются под завалами в Турции

Двое граждан Грузии остаются под завалами в Турции

Число жертв мощных землетрясений на юго-востоке Турции превысило 8,5 тысячи 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T15:15+0400

2023-02-08T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Посольство Грузии в Турции установило местонахождение четырех из шести пропавших после землетрясений граждан, двое находятся под завалами, сообщил грузинский посол Георгий Джанджгава телеканалу "Мтавари архи".Накануне посол сказал, что ситуация в пострадавшей от стихийного бедствия на юго-востоке Турции меняется ежечасно. По последним данным, в результате двух мощных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 8,5 тысячи человек, пострадали около 50 тысяч. К этому времени известно о гибели двоих граждан Грузии. По неподтвержденным данным, есть еще одна жертва среди грузинских граждан. Очаг землетрясения был зафиксирован в провинции Кахраманмараш. В первом случае подземные толчки были зафиксированы в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором - в 538 километрах, согласно данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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