https://sputnik-georgia.ru/20230208/ekspert-kak-zemletryaseniya-skazhutsya-na-proekte-gazovogo-khaba-v-turtsii---video-274713301.html
Эксперт: как землетрясения скажутся на проекте газового хаба в Турции? - видео
Эксперт: как землетрясения скажутся на проекте газового хаба в Турции? - видео
Землетрясения, которые произошли в Турции, практически не сказались на газовой инфраструктуре страны. Смотрите в видео Sputnik, что по этому вопросу думает... 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T23:49+0400
2023-02-08T23:49+0400
2023-02-08T23:49+0400
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экспертное мнение
газ
землетрясение в турции 2023
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Никаких угроз для предложенного Россией проекта газового хаба нет. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. На каком этапе проработки находится проект? Почему Европа заинтересована в нем даже больше, чем Россия? Когда российский газ выйдет на рынки Индии и Пакистана? Обо всем этом смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, газ, землетрясение в турции 2023, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, газ, землетрясение в турции 2023, видео
Эксперт: как землетрясения скажутся на проекте газового хаба в Турции? - видео
Землетрясения, которые произошли в Турции, практически не сказались на газовой инфраструктуре страны. Смотрите в видео Sputnik, что по этому вопросу думает эксперт.
Никаких угроз для предложенного Россией проекта газового хаба нет. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На каком этапе проработки находится проект? Почему Европа заинтересована в нем даже больше, чем Россия? Когда российский газ выйдет на рынки Индии и Пакистана? Обо всем этом смотрите в видео.