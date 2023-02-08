https://sputnik-georgia.ru/20230208/ekspert-kak-zemletryaseniya-skazhutsya-na-proekte-gazovogo-khaba-v-turtsii---video-274713301.html

Эксперт: как землетрясения скажутся на проекте газового хаба в Турции? - видео

Эксперт: как землетрясения скажутся на проекте газового хаба в Турции? - видео

Землетрясения, которые произошли в Турции, практически не сказались на газовой инфраструктуре страны. Смотрите в видео Sputnik, что по этому вопросу думает... 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T23:49+0400

2023-02-08T23:49+0400

2023-02-08T23:49+0400

видео

мультимедиа

экспертное мнение

газ

землетрясение в турции 2023

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Никаких угроз для предложенного Россией проекта газового хаба нет. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. На каком этапе проработки находится проект? Почему Европа заинтересована в нем даже больше, чем Россия? Когда российский газ выйдет на рынки Индии и Пакистана? Обо всем этом смотрите в видео.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, экспертное мнение, газ, землетрясение в турции 2023, видео