https://sputnik-georgia.ru/20230208/interesnye-fakty-o-tsare-gruzii-davide-stroitele-sdelavshem-nevozmozhnoe-274661398.html

Интересные факты о царе Грузии Давиде Строителе, сделавшем невозможное

Интересные факты о царе Грузии Давиде Строителе, сделавшем невозможное

Во всех православных храмах Грузии прошли торжественные службы, посвященные Дню памяти Давида IV Строителя 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T10:02+0400

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справки

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Грузинская православная церковь 8 февраля отмечает "Давитоба" — День памяти Святого царя Давида IV Агмашенебели (Строителя), который поставил Грузию на ноги, сделав буквально невозможное.Давид IV Строитель (1073-1125) — грузинский царь из династии Багратиони, сын Георгия II. Воспитанник преподобного Арсения Икалтойского взошел на престол в возрасте 16 лет.Он получил страну, сровненную с землей во время "великого турецкого нашествия", а наследнику оставил простирающуюся меж двух морей империю.Православная Церковь Грузии причислила Давида Строителя к лику Святых как благоверного царя в конце XIII века, сделав исключение из правила канонизировать только мучеников и преподобных.ОбъединительДавид IV взошел на престол в 1089 году в период сложнейшей ситуации в Грузии. В то время царская власть распространялась фактически лишь на Западную Грузию.Приняв правление над разоренной и опустошенной захватчиками страной, юный царь начал кропотливую работу по воссозданию армии — умножал и снаряжал войско, обучал воинов. Постепенно расширялась территория, контролируемая царем, и народ возвращался в покинутые дома.Один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии, за время своего 36-летнего царствования, Давид IV положил конец феодальной междоусобице, вывел Грузию из состояния полной разрухи, объединил и укрепил Грузию, создал регулярную армию, сделал страну независимой и сильной. Тем самым он внес неоценимый вклад в историю страны.Именно он в 1122 году освободил Тбилиси, которым уже несколько веков правили мусульманские властители, и перенес туда столицу из Кутаиси.Мудрый царь понимал, что резко изменить весь уклад жизни, существовавший в Тбилиси до его освобождения, не так-то просто. Поэтому христианам в частности запретили резать свиней в районах города, где проживали мусульмане.Давид Строитель — верный сын православной церкви, стремился жить в мире со всеми людьми, за что завоевал уважение не только православных грузин, но и иноверцев. Он неизменно заботился об укреплении и ограждении Церкви, но при этом оказывал покровительство и заботу всем своим подданным.Мудрый политикВо времена Давида страна не знала, что такое мир, грузины той эпохи постоянно держали в руках то меч, то перо, то плуг (в зависимости от того, кто на что был способен). Грузинская нация при этом великом кормчем превратилась в колоссальную силу.Давид Строитель был великолепным стратегом и мудрым политиком. Благодаря этому он побеждал неприятеля, несмотря на численное превосходство и прочие неблагоприятные факторы для грузинской стороны.Он мог обращать в свою пользу различные неблагоприятные факторы. К примеру, он "приручил" кое-кого из кочевников, которые некогда совершали разрушительные набеги на Грузию. В результате мудрой политики царя, они стали его верными воинами.Постоянная угроза нового вторжения со стороны врагов и расширение государственных пределов требовали создания многочисленной регулярной армии. И царь Давид принял весьма неожиданное решение — переселил в Грузию 40 тысяч половцев (кипчаков) с семьями, изгнанных киевским великим князем Владимиром Мономахом из южнорусских степей.Лучший военачальникГрузинский царь Давид IV был непревзойденным военачальником. Он возглавил десятку лучших военных генералов всех времен, по версии одного из самых крупных онлайн-опросников The Top Tens.В этом списке за Давидом Строителем следуют полководец Александр Македонский, вьетнамский главнокомандующий Чан Хынг Дао, французский полководец Наполеон I Бонапарт, вьетнамский генерал и политик Во Нгуен Зяп, основатель и первый великий хан Монгольской империи Чингисхан, карфагенский полководец Ганнибал Барка, древнеримский государственный и политический деятель Гай Юлий Цезарь.Замыкает рейтинг генералов один из сподвижников пророка Мухаммеда-Халид ибн аль-Валид и второй император вьетнамской династии Тайшон Нгуен Хуэ.СтроительЦарь Давид уделял большое внимание строительству городов, дворцов, дорог, мостов, караван-сараев. В царствование Давида IV в Грузии были воздвигнуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города. Именно за это его прозвали Строителем.В 1103 году, по инициативе Давида Строителя, был созван Церковный Собор в Руиси (регион Шида Картли), постановления которого содействовали укреплению канонической жизни Церкви и утверждению церковного благочиния.РеформаторДавид IV начал свое царствование с укрепления власти и полномочий. Для централизации страны царь старался подчинить князей центральному чиновничьему аппарату при созданном феодальной монархией дворе. Даже самих великих Эристави делал чиновниками, "сидящими на зарплате", которых в любое время переводил в любой регион.Молодой царь приумножил войско, оснастил его оружием, лошадьми и приступил к его обучению. Во время учений и малых сражений он вселял в бойцов веру в победу. Обучал стратегии и тактике боев и напоминал о славных победах грузинских воинов. Давид запретил в армии сквернословие, непристойные песни и установил идеальный порядок. Много новшеств ввел и в "устройство" походов. А войска пехотинцев постепенно заменил конными отрядами.Давид ввел налоговую таксу в зависимости от того, каким родом деятельности занимался гражданин страны. К примеру, земледельцы и животноводы платили гораздо меньше, нежели мастеровые. Больше них платили торговцы.ПросветительДавид Строитель был не только отличным воином и стратегом, но и просветителем. Он посчитал приоритетом сегмент образования и делал все, чтобы поставить на ноги эту отрасль. Давид IV основал Гелатскую и Икалтойскую академии, ставшие важнейшим центром философии и богословия того времени.Если раньше для получения образования грузины отправлялись за рубеж (на гору Афон, на Черную гору, Синайскую гору и в Иерусалим), то с тех пор грузины могли получать полноценное образование на родине.Более того, Давид IV вернул в Грузию работавших за границей просвещенных соотечественников, доверив им ответственное дело по воспитанию будущих поколений. Словом, Давид заложил фундамент тому большому просветительскому и культурному ренессансу, который имел место в эпоху Георгия III (1156-1184 годы) и Тамары (1184-1207 годы).Похоронен Давид Строитель в Гелати – на входе в Гелатский монастырь, который сам царь и создал за 20 лет до своей смерти.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки