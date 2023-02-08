https://sputnik-georgia.ru/20230208/kak-pobeda-khabeishvili-na-vyborakh-glavy-end-otrazitsya-na-partii-rezultaty-oprosa-274692686.html

Как победа Хабеишвили на выборах главы ЕНД отразится на партии? Результаты опроса

Как победа Хабеишвили на выборах главы ЕНД отразится на партии? Результаты опроса

Леван Хабеишвили сменил на посту председателя крупнейшей опоозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T15:35+0400

2023-02-08T15:35+0400

2023-02-08T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Большая часть читателей (32%) Sputnik Грузия, отвечая на вопрос "Как победа Левана Хабеишвили на выборах главы "Нацдвижения" отразится на партии", считает, что его планы освободить экс-президента Михаила Саакашвили любой ценой ни к чему хорошему не приведут.А 28% опрошенных затрудняются делать прогнозы по поводу того, как победа Хабеишвили на выборах председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" отразится на ее дальнейшей судьбе.Между тем 20% читателей уверены, что под его руководством партия окрепнет, а ее электорат расширится."Это начало конца партии" считают 12% опрошенных. И лишь 8% уверены, что в "Нацдвижении" ничего не изменится.Судьба партии Саакашвили в Грузии - новая жизнь или бесславный конец?>>По итогам внутрипартийных выборов, которые прошли в конце января 2023 года, новым лидером крупнейшей оппозиционной партии избран депутат парламента страны Леван Хабеишвили, которого поддерживают лица, стоящие у истоков партии, в том числе экс-министр обороны Давид Кезерашвили и бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили.Новоизбранный председатель партии на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены.Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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