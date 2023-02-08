https://sputnik-georgia.ru/20230208/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-neznachitelno-snizilis-v-yanvare--274661249.html

Международные резервы Нацбанка Грузии незначительно снизились в январе

Международные резервы Нацбанка Грузии незначительно снизились в январе

За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год - на 361,3 миллиона долларов 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T09:01+0400

2023-02-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 января 2023 года составили 4 899,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За январь резервы снизились на 2,2 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигли на 31 декабря 2022 года и составили 4 901,5 миллиона долларов.За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год - на 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,4 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 469,7 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,4 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 9,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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