https://sputnik-georgia.ru/20230208/narodnye-primety-na-zlatoustev-den-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-274691660.html

Народные приметы на Златоустьев день 2023: что нельзя делать в праздник

Народные приметы на Златоустьев день 2023: что нельзя делать в праздник

Православная церковь 9 февраля отмечает день перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста - величайшего христианского богослова, нравоучителя, апологета... 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T15:04+0400

2023-02-08T15:04+0400

2023-02-08T15:07+0400

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В народе праздник называют Златоустьев день, с которым связано много запретов и примет.Что нельзя делать в Златоустьев день и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делатьВ Златоустьев день нельзя ссориться и ругаться с родными и близкими, тем более из-за пустяков – помириться будет сложно в течение длительного времени.По приметам, нельзя 9 февраля дарить и получать серьезные подарки – радости презенты не принесут ни дарителю, ни получателю.Нельзя в Златоустьев день обижать кошек – это плохая примета, предсказывающая неурядицы в доме.Мыть голову в народный праздник нельзя – волосы станут тусклыми и непослушными.По приметам нельзя в Златоустьев день стричься, делать макияж – одним словом слишком собой любоваться – можно разгневать святого Иоанна, не любящего нарциссов.Народные приметыВ Златоустьев день наблюдали за погодой, так как считали, что остаток зимы и начало весны будут такими же, как и погода в этот день.По приметам ожидается метель, если собаки ложатся на снег, а если звезды светят тускло — к оттепели со снегом.Оттепель – явная примета, что скоро морозы усилятся, а если облака движутся против ветра, значит пойдет снег.Скорое наступление тепла предсказывали запотевшие стекла в доме, а закругленные верхушки сугробов после метели – примета, предсказывающая богатый урожай летом.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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