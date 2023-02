Поставки Leopard-1 на Украину: солдатам Урфина Джюса – деревянные танки

https://sputnik-georgia.ru/20230208/postavki-leopard-1-na-ukrainu-soldatam-urfina-dzhyusa--derevyannye-tanki-274712771.html

Танки Leopard-1 сняты с вооружения бундесвера около 40 лет назад 08.02.2023, Sputnik Грузия

Коллективный Запад продолжает безнадежную прокси-войну с Россией на Украине поставками оружейного "антиквариата". Германия решила передать ВСУ крупную партию танков Leopard-1, снятых с вооружения бундесвера около 40 лет назад. Эффективность таких машин в прошлом не доказана, и в современном бою неочевидна. Однако на Западе, вероятно, считают, что для украинских "деревянных солдат Урфина Джюса" сгодятся любые танки. Министерство обороны Германии 7 февраля подтвердило решение о поставках Киеву 178 танков Leopard 1A5 из резерва. В Берлине знают, что немецкие танки на Украине сгорят достаточно быстро.Поэтому современные модификации ОБТ отправлять туда нецелесообразно (антиреклама), а списанные задолго до рождения нынешних украинских танкистов "Леопарды-1" – не жалко. Безусловно, эти антикварные машины, наряду с переданными Словенией танками Т-54/55, окажутся наименее боеспособными на украинском ТВД. Весной 2023 года киевский режим рассчитывает получить до 140 танков из 12 государств. Большую часть партии Leopard 1A5 Германия передаст после "реанимации" техники, то есть не ранее 2024 года. Напомню, даже относительно современные немецкие Leopard II и американские Abrams оказались очень уязвимыми, и во множестве уничтожались в недавних боях с легковооруженными исламистскими, курдскими, хуситскими формированиями на территории Ирака, Сирии, Йемена соответственно. Разработанная в 1986 году модификация Leopard 1A5 по боевым характеристикам недалека от образца 1965 года, и отличается только аппаратурой связи, прицелом и модульной бронезащитой. В боевых действиях высокой интенсивности Leopard 1A5 никогда не участвовал, не говоря уже о противостоянии с более крепкими советскими "ровесниками" Т-62 или Т-64. Старое 105-мм нарезное орудие Leopard-1 имеет крайне ограниченные характеристики, а запасы 105-мм снарядов на Западе практически отсутствуют. Дополнительные усилия Дании и Нидерландов погоды не делают. Специализированное издание Military Watch резюмирует: "Леопарды" 1960-х годов не смогут переломить ситуацию на Украине". Руководство НАТО обеспокоено большими потерями ВСУ и "невероятным" расходом боеприпасов. По данным главы Европейского командования США генерала Кристофера Каволи, в зоне СВО российская артиллерия использует в среднем более 20 тысяч снарядов в день, украинская – в четыре раза меньше. Общее количество сопоставимо с производством артиллерийских снарядов в США за год. НАТО готовится к "испытанию на века" Белый дом подтвердил планы поставок вооружений Украине "на долгосрочную перспективу". Президент США Джо Байден в своем ежегодном послании Конгрессу 8 февраля пообещал поддерживать Украину "сколько потребуется". И заявил, что украинский конфликт – "испытание на века" для Америки и "для всего мира". Ничего нового – американское заимствование средневековой германской концепции колонизации восточных земель "Drang nach Osten". Очевидно, США намерены оставить "незалежную" форпостом для борьбы с Россией. Союзникам по НАТО необходимо готовиться к новой "столетней войне". Главный киевский лицедей Владимир Зеленский сегодня прилетел в Лондон, чтобы выступить перед британским парламентом, и попросить оружие большей дальности – ракеты и самолеты. Напомню, Зеленский рассчитывает на 180 истребителей, Пентагон "за", однако у Лондона ударных самолетов гораздо меньше. Украине для гипотетической победы над Россией требуются всего лишь "400 тысяч идеально подготовленных солдат с натовским оружием". Британия готова за год подготовить к ведению боевых действий до 20 тысяч солдат ВСУ. В Лондоне объявлено о начале обучения по стандартам НАТО украинских летчиков-истребителей и морских пехотинцев. Британия уже отдала ВСУ всю свою тяжелую артиллерию (30 единиц САУ), а королевская истребительная авиация и без "донорства" отличается низкой боеготовностью. Учителя – так себе. Британские вооруженные силы общей численностью 194 тысячи военнослужащих не имеют достаточного количества укомплектованных подразделений и боеприпасов на случай конфликта с участием НАТО. Телеканал Sky News 6 февраля сообщил: для формирования и вооружения британской дивизии в 25-30 тысяч "штыков" Лондону необходимо 10 лет, а сегодня готовы к бою всего 10 тысяч британских военнослужащих. Как эти "инструкторы" намерены за год подготовить к войне с Россией 20-30 тысяч солдат ВСУ? Вопрос риторический. Аналогичная ситуация и в других странах НАТО. Проблема проекции боевого потенциала альянса на Украину – практически нерешаемая. The New York Times отмечает: "Большая часть сложного оружия потребует серьезной подготовки украинских военнослужащих, которые никогда им не пользовались, и этот процесс обычно занимает месяцы, годы". Танкистов на Leopard можно подготовить за три месяца – без гарантии качества. Самое ускоренное обучение летчиков истребителей F-16 займет не менее полугода. Вероятное появление на украинском ТВД натовских танков и ударной авиации в текущем году возможно с прямым участием в боях танкистов и летчиков альянса, и это совсем другая история. Недооценив "ядерные" предупреждения России, НАТО может перейти критическую "красную линию", и запустить цепную реакцию, ту самую. Запад осознает, что немецкие, британские, американские танки и самолеты объективно не вписываются в инфраструктуру (базы и аэродромы), логистику, тактику ВСУ, и обещают лишь новые проблемы. Издание The American Greatness пишет, что Украина находится на грани поражения, никакое чудо-оружие не спасет ВСУ, киевский режим обречен… Россия уверенно окружает украинские силы… Может производить оружия и боеприпасов больше, чем весь Запад". Российский ОПК наращивает выпуск высокоточных крылатых ракет и артиллерийских (противотанковых) снарядов "Краснополь". Financial Times подтверждает: "Украинский конфликт спровоцировал кризис цепочки поставок боеприпасов в Европе… Компании ВПК с трудом справляются с пополнением национальных запасов и удовлетворением аппетитов Киева". Предприятия ВПК США способны производить для Украины не более 12 танков в месяц. Российские войска за 11 месяцев спецоперации уничтожили 7 789 единиц бронетехники ВСУ, в том числе треть – танки. Комментарии здесь излишни. Перспектив украинской победы нет, и даже несколько сотен "вундерваффе" не изменят исход военного конфликта. США неоднократно, и всегда безуспешно пытались скорректировать в свою пользу историю человечества (наиболее яркие примеры – во Вьетнаме и Афганистане). Демилитаризация и денацификация Украины (антироссийского форпоста НАТО) необходимы и неизбежны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 февраля назвал военную помощь Запада киевскому режиму беспрецедентной, и вместе с тем заявил об успешном перемалывании поставляемого вооружения – на маршрутах доставки и на боевых позициях в зоне СВО. История России продолжается не по американским "правилам" и планам. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

