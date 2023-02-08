https://sputnik-georgia.ru/20230208/rezhisser-i-akter-rezi-karosanidze-nayden-mertvym-na-stsene-teatra--274691420.html
Режиссер и актер Рези Каросанидзе найден мертвым на сцене театра
Режиссер и актер Рези Каросанидзе найден мертвым на сцене театра
По данным СМИ, мужчина совершил самоубийство 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T14:44+0400
2023-02-08T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Режиссер и актер Кутаисского театра им. Месхишвили 33-летний Рези Каросанидзе был найден мертвым коллегами прямо на сцене, сообщили в театре.В связи со смертью Каросанидзе спектакли в театре Месхишвили на текущей неделе сняты. В театре также отметили, что режиссер работал над премьерой спектакля, которая должна была состояться в марте. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По данным "ТВ Пирвели" мужчина совершил самоубийство. Рези Каросанидзе окончил Тбилисский государственный университет театра и кино имени Шота Руставели. В Кутаисском государственном драматическом театре исполнил множество ролей в спектаклях, среди которых "Ревизор", "HELLADOS", "Кукарача", "Сон в летнюю ночь" и многие другие.В 2017 году Центр театральных исследований Грузии назвал Рези Каросанидзе лучшим молодым актером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, культура, кто ушел в 2023 году
грузия, новости, культура, кто ушел в 2023 году
Режиссер и актер Рези Каросанидзе найден мертвым на сцене театра
14:44 08.02.2023 (обновлено: 15:07 08.02.2023)
По данным СМИ, мужчина совершил самоубийство
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Режиссер и актер Кутаисского театра им. Месхишвили 33-летний Рези Каросанидзе был найден мертвым коллегами прямо на сцене, сообщили в театре.
В связи со смертью Каросанидзе спектакли в театре Месхишвили на текущей неделе сняты. В театре также отметили, что режиссер работал над премьерой спектакля, которая должна была состояться в марте.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По данным "ТВ Пирвели" мужчина совершил самоубийство.
Рези Каросанидзе окончил Тбилисский государственный университет театра и кино имени Шота Руставели. В Кутаисском государственном драматическом театре исполнил множество ролей в спектаклях, среди которых "Ревизор", "HELLADOS", "Кукарача", "Сон в летнюю ночь" и многие другие.
В 2017 году Центр театральных исследований Грузии назвал Рези Каросанидзе лучшим молодым актером.