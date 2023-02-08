https://sputnik-georgia.ru/20230208/tbilisskomu-universitetu-105--interesnye-fakty-274697074.html

Тбилисскому университету 105 – интересные факты

Тбилисскому университету 105 – интересные факты

105 лет назад в Тбилиси открыли университет, который стал alma mater для многих людей, внесших вклад в развитие Грузии 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T16:30+0400

2023-02-08T16:30+0400

2023-02-08T16:30+0400

тбилиси

тбилисский университет

грузия

общество

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Первый национальный университет на Кавказе – Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили празднует 105-летний юбилей.ТГУ открыт 8 февраля (26 января – по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя – историка и академика Иванэ Джавахишвили.По случаю юбилея Sputnik Грузия решил собрать для читателей интересные факты о вузе, а также рассказать о его самых известных лекторах выпускниках.Интересные фактыВ 1973 году в фундаменте первого корпуса ТГУ во время строительства новой пристройки к училищу совершенно случайно были найдены бутылки и грузинские газеты.Медея Гамбашидзе – первый студент ТГУ, которая в 1918 году подала заявку в Тбилисский университет.ТГУ публикует воспоминания Гамбашидзе о ее эмоциях при поступлении: "Я записалась на факультет философии. Помню, хотела послушать все лекции, начала с лекции Акакия Шанидзе. По его совету начала изучение армянского языка. Спустя три урока перешла на арабский. У Георгия Ахвледиани начала учить санскрит. Очень нравилась клинопись. Помню еще лекции Шалвы Нуцубидзе о философии, наполненные жизнью и нежные, интересные лекции о психологии Дито Узнадзе. Слушала также лекции господина Иванэ Джавахишвили об истории Грузии", – писала Медея Гамбашидзе в дневнике.А вот так выглядело пригласительное на открытие университета.А это уникальная фотография, которая хранится в хранилище училища как реликвия, – автограф основателя университета Иванэ ДжавахишвилиВ музее ТГУ хранится иллюстрированный цветной атлас мира грузинского государственного деятеля и дипломата, писателя, поэта, каллиграфа Сулхан-Саба Орбелиани (1658-1725 гг.), который был издан в Мюнхене в 1711 году. Атлас уникален и тем, что на нем сохранились комментарии, написанные Орбелиани.В библиотеке ТГУ хранятся 3,5 миллиона книг.Уникальное фото Иванэ Джавахишвили и первых студентов ТГУПервые выпускники ТГУ: Варлам Топурия, Симон Джанашия, Георгий Джакобия, Арнольд Чикобава вместе с педагогами Акакием Шанидзе, Корнели Кекелидзе и Георгием Ахвледиани. 1922 год.Известные выпускники ТГУ1943 годМарика Лорткипанидзе – профессор, доктор исторических наук; факультет истории.1946 годАнна Каландадзе – поэтесса; факультет востоковедения.1950 годБулат Окуджава – поэт, бард, прозаик, сценарист и композитор; филологический факультет.Нодар Думбадзе – писатель; экономический факультет.1952 годМухран Мачавариани – поэт; факультет филологии.1953 годАльберт Тавхелидзе – физик, академик АН СССР, президент Академии наук Грузии (1986-2005). Физический факультет по специальности "теоретическая физика".1959 годЛеван Челидзе – киносценарист; высшие курсы сценаристов и режиссеров.Гия Канчели – композитор; геологический факультет.1961 годЗвиад Гамсахурдия – первый президент Грузии; филологический факультет.1977 годКаха Бендукидзе – бизнесмен, основатель Свободного университета Грузии; факультет биологии.1980 годБидзина Иванишвили – самый богатый человек Грузии, бывший премьер-министр; инженерно-экономического факультет.1985 годЗураб Жвания – политик и общественный деятель, премьер-министр Грузии в 2003-2005 годах; биологический факультет.Давид Лорткипанидзе – директор Национального музея Грузии; факультет географии-геологии.1986 годНино Бурджанадзе – политический деятель, в 2001-2008 – председатель парламента Грузии; юридический факультет.1992 годГеоргий Маргвелашвили – экс-президент Грузии; факультет философии-психологии.Давид Усупашвили – председатель парламента Грузии 2012-2016; юридический факультет.Георгий (Гия) Двали – астрофизик, участник эксперимента с андронным коллайдером; факультет физики.1995 годГеоргий Квирикашвили – премьер-министр Грузии; экономический факультет по специальности – планирование промышленности1996 годГеоргий Бакрадзе – самый титулованный знаток Грузии всех времен; физико-математический факультет.

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