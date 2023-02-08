Тбилисскому университету 105 – интересные факты
© photo: Sputnik / StringerТбилисский государственный университет
© photo: Sputnik / Stringer
105 лет назад в Тбилиси открыли университет, который стал alma mater для многих людей, внесших вклад в развитие Грузии
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Первый национальный университет на Кавказе – Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили празднует 105-летний юбилей.
ТГУ открыт 8 февраля (26 января – по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя – историка и академика Иванэ Джавахишвили.
По случаю юбилея Sputnik Грузия решил собрать для читателей интересные факты о вузе, а также рассказать о его самых известных лекторах выпускниках.
Интересные факты
В 1973 году в фундаменте первого корпуса ТГУ во время строительства новой пристройки к училищу совершенно случайно были найдены бутылки и грузинские газеты.
© Tbilisi State UniversityБутылки и грузинские газеты, найденные в в фундаменте первого корпуса ТГУ в 1973 году
Бутылки и грузинские газеты, найденные в в фундаменте первого корпуса ТГУ в 1973 году
© Tbilisi State University
Медея Гамбашидзе – первый студент ТГУ, которая в 1918 году подала заявку в Тбилисский университет.
© Tbilisi State UniversityМедеа Гамбашидзе
Медеа Гамбашидзе
© Tbilisi State University
ТГУ публикует воспоминания Гамбашидзе о ее эмоциях при поступлении: "Я записалась на факультет философии. Помню, хотела послушать все лекции, начала с лекции Акакия Шанидзе. По его совету начала изучение армянского языка. Спустя три урока перешла на арабский. У Георгия Ахвледиани начала учить санскрит. Очень нравилась клинопись. Помню еще лекции Шалвы Нуцубидзе о философии, наполненные жизнью и нежные, интересные лекции о психологии Дито Узнадзе. Слушала также лекции господина Иванэ Джавахишвили об истории Грузии", – писала Медея Гамбашидзе в дневнике.
А вот так выглядело пригласительное на открытие университета.
© Tbilisi State UniversityПригласительное на открытие университета
Пригласительное на открытие университета
© Tbilisi State University
А это уникальная фотография, которая хранится в хранилище училища как реликвия, – автограф основателя университета Иванэ Джавахишвили
© Courtesy of Tbilisi State UniversityАвтограф основателя университета Иванэ Джавахишвили
Автограф основателя университета Иванэ Джавахишвили
© Courtesy of Tbilisi State University
В музее ТГУ хранится иллюстрированный цветной атлас мира грузинского государственного деятеля и дипломата, писателя, поэта, каллиграфа Сулхан-Саба Орбелиани (1658-1725 гг.), который был издан в Мюнхене в 1711 году. Атлас уникален и тем, что на нем сохранились комментарии, написанные Орбелиани.
© Courtesy of Tbilisi State UniversityИллюстрированный цветной атлас мира грузинского государственного деятеля и дипломата, писателя, поэта, каллиграфа Сулхан-Саба Орбелиани
Иллюстрированный цветной атлас мира грузинского государственного деятеля и дипломата, писателя, поэта, каллиграфа Сулхан-Саба Орбелиани
© Courtesy of Tbilisi State University
В библиотеке ТГУ хранятся 3,5 миллиона книг.
© Courtesy of Tbilisi State UniversityВ библиотеке ТГУ хранятся 3,5 миллиона книг
В библиотеке ТГУ хранятся 3,5 миллиона книг
© Courtesy of Tbilisi State University
Уникальное фото Иванэ Джавахишвили и первых студентов ТГУ
© Courtesy of Tbilisi State UniversityУникальное фото Иванэ Джавахишвили и первых студентов ТГУ
Уникальное фото Иванэ Джавахишвили и первых студентов ТГУ
© Courtesy of Tbilisi State University
Первые выпускники ТГУ: Варлам Топурия, Симон Джанашия, Георгий Джакобия, Арнольд Чикобава вместе с педагогами Акакием Шанидзе, Корнели Кекелидзе и Георгием Ахвледиани. 1922 год.
© Courtesy of Tbilisi State UniversityПервые выпускники ТГУ: Варлам Топурия, Симон Джанашия, Георгий Джакобия, Арнольд Чикобава вместе с педагогами Акакием Шанидзе, Корнели Кекелидзе и Георгием Ахвледиани. 1922 год.
Первые выпускники ТГУ: Варлам Топурия, Симон Джанашия, Георгий Джакобия, Арнольд Чикобава вместе с педагогами Акакием Шанидзе, Корнели Кекелидзе и Георгием Ахвледиани. 1922 год.
© Courtesy of Tbilisi State University
Известные выпускники ТГУ
1943 год
Марика Лорткипанидзе – профессор, доктор исторических наук; факультет истории.
1946 год
Анна Каландадзе – поэтесса; факультет востоковедения.
1950 год
Булат Окуджава – поэт, бард, прозаик, сценарист и композитор; филологический факультет.
Нодар Думбадзе – писатель; экономический факультет.
1952 год
Мухран Мачавариани – поэт; факультет филологии.
1953 год
Альберт Тавхелидзе – физик, академик АН СССР, президент Академии наук Грузии (1986-2005). Физический факультет по специальности "теоретическая физика".
1959 год
Леван Челидзе – киносценарист; высшие курсы сценаристов и режиссеров.
Гия Канчели – композитор; геологический факультет.
1961 год
Звиад Гамсахурдия – первый президент Грузии; филологический факультет.
1977 год
Каха Бендукидзе – бизнесмен, основатель Свободного университета Грузии; факультет биологии.
1980 год
Бидзина Иванишвили – самый богатый человек Грузии, бывший премьер-министр; инженерно-экономического факультет.
1985 год
Зураб Жвания – политик и общественный деятель, премьер-министр Грузии в 2003-2005 годах; биологический факультет.
Давид Лорткипанидзе – директор Национального музея Грузии; факультет географии-геологии.
1986 год
Нино Бурджанадзе – политический деятель, в 2001-2008 – председатель парламента Грузии; юридический факультет.
1992 год
Георгий Маргвелашвили – экс-президент Грузии; факультет философии-психологии.
Давид Усупашвили – председатель парламента Грузии 2012-2016; юридический факультет.
Георгий (Гия) Двали – астрофизик, участник эксперимента с андронным коллайдером; факультет физики.
1995 год
Георгий Квирикашвили – премьер-министр Грузии; экономический факультет по специальности – планирование промышленности
1996 год
Георгий Бакрадзе – самый титулованный знаток Грузии всех времен; физико-математический факультет.