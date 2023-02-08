https://sputnik-georgia.ru/20230208/velikiy-post-u-pravoslavnykh-i-katolikov-2023-data-skhodstvo-i-razlichiya-274704430.html

Великий пост у православных и католиков 2023: дата, сходство и различия

Великий пост у православных и католиков 2023: дата, сходство и различия

Великий пост предшествует самому главному церковному торжеству – Светлому Воскресению Христову и готовит христиан духовно и физически к празднику Пасхи 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T19:40+0400

2023-02-08T19:40+0400

2023-02-08T19:40+0400

религия

справки

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268515329_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_cd0ddd79d93e53161189f86cb37db018.jpg

Но несмотря на общий смысл, Великий пост у православных и католиков имеет как некоторые сходства, так и существенные различия.Когда начинается Великий пост у католиков и православных в 2023 году, в чем сходства и различия, читайте в Sputnik Грузия.Дата начала Великого постаВеликий пост, установленный в апостольские времена, первоначально длился от 24 до 40 часов – христиане в это время отказывались от пищи полностью. К идее 40-дневного Великого поста, как десятины года, поместные Церкви приходят с V века.Великий пост у католиков в настоящее время длится шесть недель (исключая воскресенья) и четыре дня – в общей сложности 45 календарных дней.Православный Великий пост, который более продолжительный и строгий, состоит из двух частей – Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, и в общей сложности длится семь недель. Особенно строгая последняя неделя, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни, страданиях, крестной смерти и погребении Спасителя.В 2023 году пост у православных начинается 27 февраля в Чистый понедельник, а у католиков – в Пепельную среду, 22 февраля.Сходства и различияВеликий пост католиков отличается от православного не только продолжительностью, но и традициями. Одна из важных составляющих Великого поста – отказ от некоторых продуктов и физическое очищение.Православные верующие в период поста отказываются от любой пищи животного происхождения – от всех сортов мяса и птицы, яиц, животных жиров, молочных продуктов, а также от всего, что содержит элементы этих продуктов.Во время Великого поста нельзя есть и рыбу. По церковному уставу рыбу можно есть только 7 апреля на Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресенье, которое в 2023 году выпадает на 9 апреля.Во время Великого поста можно есть овощи, фрукты, злаки, сухофрукты и любые другие продукты растительного происхождения.По православному церковному уставу в понедельник, среду и пятницу положено сухоядение, то есть термически необработанные продукты; во вторник и четверг – можно есть горячую пищу без масла; по субботам и воскресеньям (кроме последней недели поста) в пищу можно добавить постное масла.Католики строгого поста придерживаются только в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу. В эти дни им нельзя есть мясные и молочные продукты. А в другие дни Великого поста запрещается есть только мясо, а молочные продукты и яйца есть можно. Такое "смягчение" поста у католиков было принято после Второго Ватиканского Собора (1962-1965).Пост – это сожаление, раскаяние и отказ от всех удовольствий, а не только воздержание в еде. Так скажет вам любой священнослужитель, будь то католик или православный.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , общество