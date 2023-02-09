https://sputnik-georgia.ru/20230209/brend-nike-snyal-reklamnyy-rolik-v-gorakh-gruzii-274716077.html

Бренд Nike снял рекламный ролик в горах Грузии

Бренд Nike снял рекламный ролик в горах Грузии

В видеоряде продемонстрированы культура и природа Грузии 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Всемирно известный бренд Nike, специализирующийся на спортивной одежде, выпустил рекламный ролик, снятый в горах Грузии. Национальный танец, народная музыка, образ жизни местных жителей и, конечно же, красивейшая природа Грузии – это то, что Nike показал своей многомиллионной аудитории. "Я жив. Никогда раньше мы не чувствовали себя такими живыми", — говорит один из героев видеоролика. Компания поделилась видеороликом в соцсетях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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