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Бренд Nike снял рекламный ролик в горах Грузии
Бренд Nike снял рекламный ролик в горах Грузии
В видеоряде продемонстрированы культура и природа Грузии 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T11:31+0400
2023-02-09T11:31+0400
2023-02-09T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Всемирно известный бренд Nike, специализирующийся на спортивной одежде, выпустил рекламный ролик, снятый в горах Грузии. Национальный танец, народная музыка, образ жизни местных жителей и, конечно же, красивейшая природа Грузии – это то, что Nike показал своей многомиллионной аудитории. "Я жив. Никогда раньше мы не чувствовали себя такими живыми", — говорит один из героев видеоролика. Компания поделилась видеороликом в соцсетях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, тбилиси
грузия, культура, новости, тбилиси
Бренд Nike снял рекламный ролик в горах Грузии
В видеоряде продемонстрированы культура и природа Грузии
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Всемирно известный бренд Nike, специализирующийся на спортивной одежде, выпустил рекламный ролик, снятый в горах Грузии.
Национальный танец, народная музыка, образ жизни местных жителей и, конечно же, красивейшая природа Грузии – это то, что Nike показал своей многомиллионной аудитории.
"Теперь, когда наши земляне ACG освоили новые границы в Грузии, они чувствуют себя более живыми. Последняя коллекция сочетает в себе землистые тона и пляжные принты, вдохновленные природой", - говорится в сообщении бренда.
"Я жив. Никогда раньше мы не чувствовали себя такими живыми", — говорит один из героев видеоролика.
Компания поделилась видеороликом в соцсетях.