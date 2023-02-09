https://sputnik-georgia.ru/20230209/den-pamyati-prepodobnogo-efrema-sirina-2023-molitvy-o-chem-prosyat-274721648.html

День памяти преподобного Ефрема Сирина 2023: молитвы, о чем просят

День памяти преподобного Ефрема Сирина 2023: молитвы, о чем просят

День память преподобного Ефрема Сирина, великого церковного писателя и учителя христианской жизни IV века, православная церковь отмечает 10 февраля 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T12:52+0400

2023-02-09T12:52+0400

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Преподобный, охвативший в своих наставлениях почти весь круг нравственных предметов, преподал полное и верное понятие о добродетели и нравственном совершенстве. Кем был преподобный Ефрем Сирин, какие молитвы возносят святому и о чем просят, читайте в Sputnik Грузия. Житие преподобного Родился преподобный Ефрем Сирин (сириец) в христианской семье бедных земледельцев в начале IV века в городе Низибии (Месопотамии). Дар красноречия преподобному был предсказан еще в детстве. Родителям Ефрема приснился вещий сон: будто из уст мальчика выросла виноградная лоза и заполнила все небо сладкими и неиссякаемыми гроздьями. Ефрем рос вспыльчивым и раздражительным - мальчик часто ссорился и совершал необдуманные поступки. Но однажды его посадили в тюрьму, несправедливо обвинив в краже овец. В темнице, во сне Ефрем услышал голос, призывающий его к покаянию. Юношу вскоре оправдали - он стал отшельником и под духовным руководством святого Иакова, впоследствии святителя Низибийского, учился кротости и смирению. Господь дал преподобному дар учительства - люди слушали проповеди Ефрема Сирина и учились вере, покаянию и благочестию. А язычники, слушая проповеди преподобного, обращались в христианство. Ефрем Сирин, дожив до глубокой старости, скончался примерно в 373-м году. Его погребли в своей обители в сирийской пустыне. "Пророк покаяния", как называли Ефрема Сирина современники, оставил после себя многочисленные письменные творения: толкования Священного Писания, догматические сочинения, церковные песнопения и молитвы, обогатившие церковное богослужение. Среди известных трудов святого: молитвы к Пресвятой Троице, Спасителю и Богоматери, а также песнопения, которые исполняются в церкви на дни главных церковных праздников - Рождества Христова, Крещения Господня и Воскресения Христова. Его молитву "Господи и Владыко живота моего" каждый день читают Великим постом на церковных службах и дома, которая необходима для покаяния. О чем просят Преподобному Ефрему Сирину возносят молитвы, если человека одолевают гордыня, злоба или гнев, и просят о смирении. Женщины святого просят вразумить мужей, склонных распускать руки, а также молятся о мире в семье и доме. МолитвыПервая молитва О угодниче Христов, отче наш Ефреме! Принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и испроси нам, рабам Божиим (имена), у благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим: веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние. Да не во зло обратим дары Всеблагого Бога. Не забуди, чудотворче святый, и святый храм (дом) сей и приход наш: сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучити и Царствие Небесное унаследити, да прославим дивнаго во святых Своих Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и держава, во веки веков. Аминь. Великопостная молитва Господи и Владыко живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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