https://sputnik-georgia.ru/20230209/detey-ne-trogat-apparat-ombudsmena-gruzii-raskritikoval-politikov-274715579.html

Детей не трогать! Аппарат омбудсмена Грузии раскритиковал политиков

Детей не трогать! Аппарат омбудсмена Грузии раскритиковал политиков

Политики часто позволяют себе оскорбительные и наносящие вред высказывания в адрес несовершеннолетних детей оппонентов 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T09:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии призвал политиков к сдержанности в высказываниях в адрес детей своих политических оппонентов. Аппарата омбудсмена отметил, что политики часто в соцсетях и в публичных выступлениях позволяют себе оскорбительные и наносящие вред высказывания в адрес несовершеннолетних детей оппонентов. В связи с этим аппарат Народного защитника призывал всех при фиксировании политической позиции проявлять особую осторожность и высокую ответственность. Упоминание детей во время критики политических оппонентов говорит о низкой политической культуре, сказано в сообщении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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