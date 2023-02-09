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Детей не трогать! Аппарат омбудсмена Грузии раскритиковал политиков
Детей не трогать! Аппарат омбудсмена Грузии раскритиковал политиков
Политики часто позволяют себе оскорбительные и наносящие вред высказывания в адрес несовершеннолетних детей оппонентов 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T09:42+0400
2023-02-09T09:42+0400
2023-02-09T09:42+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии призвал политиков к сдержанности в высказываниях в адрес детей своих политических оппонентов. Аппарата омбудсмена отметил, что политики часто в соцсетях и в публичных выступлениях позволяют себе оскорбительные и наносящие вред высказывания в адрес несовершеннолетних детей оппонентов. В связи с этим аппарат Народного защитника призывал всех при фиксировании политической позиции проявлять особую осторожность и высокую ответственность. Упоминание детей во время критики политических оппонентов говорит о низкой политической культуре, сказано в сообщении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Детей не трогать! Аппарат омбудсмена Грузии раскритиковал политиков
Политики часто позволяют себе оскорбительные и наносящие вред высказывания в адрес несовершеннолетних детей оппонентов
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии призвал политиков к сдержанности в высказываниях в адрес детей своих политических оппонентов.
Аппарата омбудсмена отметил, что политики часто в соцсетях и в публичных выступлениях позволяют себе оскорбительные и наносящие вред высказывания в адрес несовершеннолетних детей оппонентов.
"Это не только вредит эмоциональному состоянию несовершеннолетних, но и содержит реальную угрозу и может поощрить травлю ребенка", - говорится в сообщении на сайте
омбудсмена.
В связи с этим аппарат Народного защитника призывал всех при фиксировании политической позиции проявлять особую осторожность и высокую ответственность.
Упоминание детей во время критики политических оппонентов говорит о низкой политической культуре, сказано в сообщении.