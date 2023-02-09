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Госдума РФ приняла закон о бронировании времени проезда границы для грузовиков
Госдума РФ приняла закон о бронировании времени проезда границы для грузовиков
Основная цель законопроекта – экономия времени водителей 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T17:17+0400
2023-02-09T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Российская Госдума приняла закон правительства о резервировании даты и времени для пересечения границы РФ грузовыми транспортными средствами, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок.По словам члена комитета ГД по транспорту Александра Толмачева ("Единая Россия"), основная цель законопроекта – экономия времени водителей.Реализацией деталей, подготовкой списков въезда в пункт пропуска займутся подведомственные Минтрансу организации, отметил парламентарий."Особенно эти изменения затрагивают водителей коммерческого транспорта, большегрузных машин – что и говорить, представьте себя на месте водителя, который везет что-то скоропортящееся, например, ягоды. Задержитесь где угодно, да хотя бы и на границе, и вместо клубники привезете ягодную кашу – кому такое понравится?" – добавил депутат.Поправки, которые предписывают заранее резервировать время проезда всех автомобилей через границу РФ, подготовленные главой комитета по транспорту ГД Евгением Москвичевым ("Единая Россия").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузино-российская граница
Госдума РФ приняла закон о бронировании времени проезда границы для грузовиков
17:17 09.02.2023 (обновлено: 17:45 09.02.2023)
Основная цель законопроекта – экономия времени водителей
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Российская Госдума приняла закон правительства о резервировании даты и времени для пересечения границы РФ грузовыми транспортными средствами, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок.
По словам члена комитета ГД по транспорту Александра Толмачева ("Единая Россия"), основная цель законопроекта – экономия времени водителей.
"Пункты пропуска загружены еще со времен пандемии. Логистические маршруты перекраиваются, старые исчезают, появляются новые. Ряд пропускных пунктов на границах испытывает повышенную нагрузку, на многих скапливаются машины в ожидании проверки документов и пересечения границы", – сообщил Толмачев РИА Новости.
Реализацией деталей, подготовкой списков въезда в пункт пропуска займутся подведомственные Минтрансу организации, отметил парламентарий.
"Особенно эти изменения затрагивают водителей коммерческого транспорта, большегрузных машин – что и говорить, представьте себя на месте водителя, который везет что-то скоропортящееся, например, ягоды. Задержитесь где угодно, да хотя бы и на границе, и вместо клубники привезете ягодную кашу – кому такое понравится?" – добавил депутат.
Поправки, которые предписывают заранее резервировать время проезда всех автомобилей через границу РФ, подготовленные главой комитета по транспорту ГД Евгением Москвичевым ("Единая Россия").