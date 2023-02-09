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Госдума РФ приняла закон о бронировании времени проезда границы для грузовиков

Госдума РФ приняла закон о бронировании времени проезда границы для грузовиков

Основная цель законопроекта – экономия времени водителей 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T17:17+0400

2023-02-09T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Российская Госдума приняла закон правительства о резервировании даты и времени для пересечения границы РФ грузовыми транспортными средствами, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок.По словам члена комитета ГД по транспорту Александра Толмачева ("Единая Россия"), основная цель законопроекта – экономия времени водителей.Реализацией деталей, подготовкой списков въезда в пункт пропуска займутся подведомственные Минтрансу организации, отметил парламентарий."Особенно эти изменения затрагивают водителей коммерческого транспорта, большегрузных машин – что и говорить, представьте себя на месте водителя, который везет что-то скоропортящееся, например, ягоды. Задержитесь где угодно, да хотя бы и на границе, и вместо клубники привезете ягодную кашу – кому такое понравится?" – добавил депутат.Поправки, которые предписывают заранее резервировать время проезда всех автомобилей через границу РФ, подготовленные главой комитета по транспорту ГД Евгением Москвичевым ("Единая Россия").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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