https://sputnik-georgia.ru/20230209/gruzinka-nutsa-buzaladze-proshla-kasting-proekta-american-idol-274729627.html

Грузинка Нуца Бузаладзе прошла кастинг проекта American Idol

Грузинка Нуца Бузаладзе прошла кастинг проекта American Idol

Членами жюри в проекте будут всемирно известные артисты: Лайонел Ричи, Люк Брайан и Кэти Перри 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе прошла кастинг всемирно известного проекта American Idol, об этом молодая артистка объявила в соцсети. American Idol – телешоу, основанное на популярном британском шоу Pop Idol. В проекте конкурсанты соревнуются на звание лучшего начинающего исполнителя в США. На данный момент American Idol – крупнейшая франшиза в своей области и певческое шоу с самым высоким рейтингом в США. Девушка в своем сообщении отметила, что членами жюри в проекте будут всемирно известные артисты – Лайонел Ричи, Люк Брайан и Кэти Перри. Также Бузаладзе анонсировала, что посмотреть проект можно будет с 19 февраля. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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