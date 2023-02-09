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https://sputnik-georgia.ru/20230209/gruzinka-nutsa-buzaladze-proshla-kasting-proekta-american-idol-274729627.html
Грузинка Нуца Бузаладзе прошла кастинг проекта American Idol
Грузинка Нуца Бузаладзе прошла кастинг проекта American Idol
Членами жюри в проекте будут всемирно известные артисты: Лайонел Ричи, Люк Брайан и Кэти Перри 09.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе прошла кастинг всемирно известного проекта American Idol, об этом молодая артистка объявила в соцсети. American Idol – телешоу, основанное на популярном британском шоу Pop Idol. В проекте конкурсанты соревнуются на звание лучшего начинающего исполнителя в США. На данный момент American Idol – крупнейшая франшиза в своей области и певческое шоу с самым высоким рейтингом в США. Девушка в своем сообщении отметила, что членами жюри в проекте будут всемирно известные артисты – Лайонел Ричи, Люк Брайан и Кэти Перри. Также Бузаладзе анонсировала, что посмотреть проект можно будет с 19 февраля. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, культура, сша, тбилиси, турция, кэти перри, нуца бузаладзе

Грузинка Нуца Бузаладзе прошла кастинг проекта American Idol

15:41 09.02.2023 (обновлено: 16:07 09.02.2023)
© Instagram / Courtesy of Nutsa buzaladzeПевица Нуца Бузаладзе
Певица Нуца Бузаладзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2023
© Instagram / Courtesy of Nutsa buzaladze
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Членами жюри в проекте будут всемирно известные артисты: Лайонел Ричи, Люк Брайан и Кэти Перри
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе прошла кастинг всемирно известного проекта American Idol, об этом молодая артистка объявила в соцсети.
American Idol – телешоу, основанное на популярном британском шоу Pop Idol. В проекте конкурсанты соревнуются на звание лучшего начинающего исполнителя в США. На данный момент American Idol – крупнейшая франшиза в своей области и певческое шоу с самым высоким рейтингом в США.

"Пришло время узнать тайну, которую я скрывала. Я прошла кастинг проекта American Idol", – пишет Бузаладзе.

Девушка в своем сообщении отметила, что членами жюри в проекте будут всемирно известные артисты – Лайонел Ричи, Люк Брайан и Кэти Перри. Также Бузаладзе анонсировала, что посмотреть проект можно будет с 19 февраля.
© courtesy of Nutsa Buzaladze Грузинская певица Нуца Бузаладзе
Грузинская певица Нуца Бузаладзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2023
Грузинская певица Нуца Бузаладзе
© courtesy of Nutsa Buzaladze
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.
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