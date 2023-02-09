https://sputnik-georgia.ru/20230209/ischenko-ob-ugroze-iz-yaponii-realnykh-poteryakh-vsu-i-o-pvo-ssha---video-274740776.html

Ищенко об угрозе из Японии, реальных потерях ВСУ и о ПВО США - видео

Ищенко об угрозе из Японии, реальных потерях ВСУ и о ПВО США - видео

Украина хочет втянуть армии стран НАТО в украинский конфликт, запрашивая дальнобойные ракеты и истребители. Смотрите, что по этому вопросу заявил эксперт 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T21:53+0400

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На Западе есть как "ястребы", готовые к такому повороту событий, так и адекватные политики, осознающие все угрозы. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Как Россия может ответить на использование авиации НАТО на Украине? Почему история с китайским аэростатом над США заставит все армии мира пересмотреть свои системы ПВО? Зачем Германия хочет отправить на Украину старые танки Leopard 1, многие из которых не на ходу? Обо всем этом смотрите в видео.

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