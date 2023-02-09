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Ищенко об угрозе из Японии, реальных потерях ВСУ и о ПВО США - видео
Ищенко об угрозе из Японии, реальных потерях ВСУ и о ПВО США - видео
Украина хочет втянуть армии стран НАТО в украинский конфликт, запрашивая дальнобойные ракеты и истребители. Смотрите, что по этому вопросу заявил эксперт 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T21:53+0400
2023-02-09T21:53+0400
2023-02-09T21:53+0400
видео
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экспертное мнение
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/09/274738404_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b06b9fe9b23d65800b7658b4eaa84143.jpg
На Западе есть как "ястребы", готовые к такому повороту событий, так и адекватные политики, осознающие все угрозы. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Как Россия может ответить на использование авиации НАТО на Украине? Почему история с китайским аэростатом над США заставит все армии мира пересмотреть свои системы ПВО? Зачем Германия хочет отправить на Украину старые танки Leopard 1, многие из которых не на ходу? Обо всем этом смотрите в видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Ищенко об угрозе из Японии, реальных потерях ВСУ и о ПВО США - видео
Украина хочет втянуть армии стран НАТО в украинский конфликт, запрашивая дальнобойные ракеты и истребители. Смотрите, что по этому вопросу заявил эксперт
На Западе есть как "ястребы", готовые к такому повороту событий, так и адекватные политики, осознающие все угрозы. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Как Россия может ответить на использование авиации НАТО на Украине? Почему история с китайским аэростатом над США заставит все армии мира пересмотреть свои системы ПВО? Зачем Германия хочет отправить на Украину старые танки Leopard 1, многие из которых не на ходу? Обо всем этом смотрите в видео.