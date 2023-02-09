https://sputnik-georgia.ru/20230209/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-fevralya-2023-274667235.html
Какой сегодня церковный праздник: 9 февраля 2023
Какой сегодня церковный праздник: 9 февраля 2023
По православному церковному календарю 9 февраля 2023 отмечают день перенесения мощей cвятого Иоанна Златоуста – одного из трех вселенских учителей и святителей 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T01:01+0400
2023-02-09T01:01+0400
2023-02-09T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот святой и почему он упоминаются в церковном календаре.Перенесение мощей ЗлатоустаПо церковному календарю 9 февраля отмечают день перенесения мощей святого Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского.В результате дворцовых интриг Иоанна Златоуста, пламенного миссионера и милосердного архипастыря, сослали в Армению, а потом в Абхазию. Скончался святой в 407 году в селении Команы (Абхазия) на пути к месту ссылки. Святителя осудили за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе.Ученик святителя Иоанна, святой Прокл, Патриарх Константинопольский (434-447) по просьбе паствы убедил императора перенести мощи Златоуста в Константинополь.Люди, посланные императором, не смогли поднять святые мощи до тех пор, пока Феодосий не прислал послание к святителю Иоанну, в котором смиренно просил у него прощения за себя и за свою мать.Церковные песнопения на праздник в честь перенесения мощей Иоанна Златоуста написаны в IX веке.ИмениныПо церковному календарю 9 февраля именины отмечают Дмитрий, Иван и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 9 февраля 2023
По православному церковному календарю 9 февраля 2023 отмечают день перенесения мощей cвятого Иоанна Златоуста – одного из трех вселенских учителей и святителей
Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот святой и почему он упоминаются в церковном календаре.
Перенесение мощей Златоуста
По церковному календарю 9 февраля отмечают день перенесения мощей святого Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского.
В результате дворцовых интриг Иоанна Златоуста, пламенного миссионера и милосердного архипастыря, сослали в Армению, а потом в Абхазию. Скончался святой в 407 году в селении Команы (Абхазия) на пути к месту ссылки. Святителя осудили за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе.
Мощи святого перенесли из села Команы в Константинополь в 438-м, через 30 лет после смерти святителя, при императоре Феодосии II (408-450) – сыне императрицы Евдоксии, по проискам которой и осудили Иоанна Златоуста.
Ученик святителя Иоанна, святой Прокл, Патриарх Константинопольский (434-447) по просьбе паствы убедил императора перенести мощи Златоуста в Константинополь.
Люди, посланные императором, не смогли поднять святые мощи до тех пор, пока Феодосий не прислал послание к святителю Иоанну, в котором смиренно просил у него прощения за себя и за свою мать.
Церковные песнопения на праздник в честь перенесения мощей Иоанна Златоуста написаны в IX веке.
Именины
По церковному календарю 9 февраля именины отмечают Дмитрий, Иван и Петр.
Материал подготовлен на основе открытых источников