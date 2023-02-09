https://sputnik-georgia.ru/20230209/korova-v-obmen-na-dzhinsy-levis-snyal-reklamu-pro-gruzinskogo-parnya-274737680.html

Корова в обмен на джинсы: Levi’s снял рекламу про грузинского парня

Корова в обмен на джинсы: Levi’s снял рекламу про грузинского парня

Рекламный ролик является частью большой кампании Levi's, посвященной 150-летию выпуска модели джинсов – 501 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Всемирно известный американский бренд Levi’s в своей рекламной компании Greatest Story Ever Worn рассказали грузинскую историю. Ролик начинается с того, как парень листает журнал и видит рекламу джинсов Levi’s. Далее идет подпись: "Тбилиси, Грузия, 1982". Парень решает сделать "справедливый обмен" (так и называется ролик Fair Exchange) – поменять свою корову на джинсы Levi’s. Он ведет корову через поля, что странно, так как виды больше похоже на деревню, нежели на Тбилиси. В итоге он приводит корову к соседу, который прямо при нем снимает и отдает ему джинсы, которые он так хотел. Это видео является частью большой кампании Levi's, посвященной 150-летию выпуска модели 501. Кампания создана совместно с агентством Droga5. А все сюжеты, представленные в видеороликах, основаны на реальных историях. В грузинском сегменте соцсетей ролик вызвал неоднозначную реакцию, ведь всем известно, что в Тбилиси 1982 году не было полей, коров и коровников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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