https://sputnik-georgia.ru/20230209/kreativnyy-tbilisi---meriya-prinimaet-zayavki-na-uchastie-v-konkurse-274733114.html

"Креативный Тбилиси" – мэрия принимает заявки на участие в конкурсе

"Креативный Тбилиси" – мэрия принимает заявки на участие в конкурсе

Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T17:39+0400

2023-02-09T17:39+0400

2023-02-09T17:46+0400

грузия

новости

культура

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Мэрия грузинской столицы объявила о первом этапе приема заявок на конкурс "Творческий Тбилиси", сообщил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского совета. Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице, представить и реализовать творческие идеи художников и творческих групп. Заявки можно подавать по трем направлениям: издательская деятельность, современное изобразительное искусство, дизайн и ремесла. Желающие могут отправить заявки до 27 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, культура, каха каладзе