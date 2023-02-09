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"Креативный Тбилиси" – мэрия принимает заявки на участие в конкурсе
"Креативный Тбилиси" – мэрия принимает заявки на участие в конкурсе
Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T17:39+0400
2023-02-09T17:39+0400
2023-02-09T17:46+0400
грузия
новости
культура
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Мэрия грузинской столицы объявила о первом этапе приема заявок на конкурс "Творческий Тбилиси", сообщил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского совета. Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице, представить и реализовать творческие идеи художников и творческих групп. Заявки можно подавать по трем направлениям: издательская деятельность, современное изобразительное искусство, дизайн и ремесла. Желающие могут отправить заявки до 27 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, каха каладзе
"Креативный Тбилиси" – мэрия принимает заявки на участие в конкурсе
17:39 09.02.2023 (обновлено: 17:46 09.02.2023)
Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Мэрия грузинской столицы объявила о первом этапе приема заявок на конкурс "Творческий Тбилиси", сообщил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского совета.
Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице, представить и реализовать творческие идеи художников и творческих групп.
"Следует отметить, что за три года существования конкурса было профинансировано множество важных проектов в различных сферах креативных индустрий", – сказал Каха Каладзе.
Заявки можно подавать по трем направлениям: издательская деятельность, современное изобразительное искусство, дизайн и ремесла.
Желающие могут отправить заявки до 27 февраля.