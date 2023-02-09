Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230209/kurs-lari-na-chetverg--26558-gel-274715746.html
Курс лари на четверг – 2,6558 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6558 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0099 лари по отношению к доллару 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T09:42+0400
2023-02-09T09:42+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк
курс лари к доллару на сегодня в грузии
лари
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/11/268593423_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_aa023b50ec12650cde0e222b375ccacb.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 февраля в размере 2,6558 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0099 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/11/268593423_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_0e486b45aacb8884c03042ba2e6bcce9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, национальный банк, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар
экономика, грузия, новости, национальный банк, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар

Курс лари на четверг – 2,6558 GEL/$

09:42 09.02.2023
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро
Электронное табло со знаками доллара и евро - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2023
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0099 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 февраля в размере 2,6558 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0099 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 9 февраля
Кросс-курс основных валют на 9 февраля - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2023
Кросс-курс основных валют на 9 февраля
© Sputnik
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0