https://sputnik-georgia.ru/20230209/kurs-lari-na-chetverg--26558-gel-274715746.html

Курс лари на четверг – 2,6558 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6558 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0099 лари по отношению к доллару 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T09:42+0400

2023-02-09T09:42+0400

2023-02-09T09:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 февраля в размере 2,6558 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0099 лари по отношению к доллару.

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