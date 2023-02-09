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Кварацхелия попал в символическую сборную минувшего тура Чемпионата Италии

Кварацхелия попал в символическую сборную минувшего тура Чемпионата Италии

Кварацхелия забил восемь голов и сделал девять голевых передач в Чемпионате Италии 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия включен в символическую сборную минувшего тура чемпионата Италии сразу двумя авторитетными интернет-порталами Whoscored и Sofascore. В 21-м туре чемпионата Италии "Наполи" разгромил "Специю" 3:0. В выездном матче Кварацхелия с пенальти открыл счет в игре, развил вторую результативную атаку и сделал голевую передачу Виктору Осимхену. Оба игрока "Наполи" вошли в символическую сборную тура. Whoscored выставил грузинскому футболисту 8,5 балла, а Sofascore - 8,8 балла. Что касается Осимхена, то он получил 9,1 и 8,6 балла соответственно. В чемпионате Италии Кварацхелия к этому моменту забил восемь голов и сделал девять голевых передач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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хвича кварацхелия, италия, спорт, новости, грузия