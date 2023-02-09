https://sputnik-georgia.ru/20230209/lado-kvataniya-snyal-korotkometrazhku-na-pesnyu-gruppy-mgzavrebi-274733657.html

Ладо Кватания снял короткометражку на песню группы Mgzavrebi

Ладо Кватания снял короткометражку на песню группы Mgzavrebi

В самой песне звучат мотивы колыбельной, которую в детстве пела бабушка солиста Mgzavrebi 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T18:41+0400

2023-02-09T18:41+0400

2023-02-09T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Известный грузинский режиссер, клипмейкер Ладо Кватания снял клип для популярной группы Mgzavrebi на песню "Вальс". Работа над видео длилась год в высокогорных грузинских деревнях в Раче и Бахмаро, а также в столице. В клипе снялись грузинские актеры Ачи Макалатия, Вероника Каландаришвили и Дато Двалишвили. В центре сюжета – молодая грузинская пара, которая ждет рождения дочери. В это же время у главного героя умирает мать, потерю которой он переживает. В конце клипа образ умершей матери принимает участие в таинственном ритуале омовения молоком, в результате которого пожилая женщина превращается в ребенка. Эта сцена чередуется с кадрами рождения дочери. В конце также показан важный элемент – у ребенка такая же характерная родинка над бровью, как и у мамы главного героя. Интересно, что в самой песне звучат мотивы колыбельной, которую в детстве пела бабушка солиста Mgzavrebi Гиги Дедаламазишвили. Песня "Вальс" вошла в новый альбом группы "Kamara", который был опубликован 2 февраля. Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы. "Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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