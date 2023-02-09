https://sputnik-georgia.ru/20230209/narodnye-primety-na-efremov-den-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-274731769.html

Народные приметы на Ефремов день 2023: что нельзя делать в праздник

Народные приметы на Ефремов день 2023: что нельзя делать в праздник

Православные 10 февраля поминают преподобного Ефрема Сирина – великого христианского учителя и церковного писателя 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T18:22+0400

2023-02-09T18:22+0400

2023-02-09T18:22+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/11/248998965_0:112:3000:1800_1920x0_80_0_0_3e25c53409ca02d775c2980c5b1b2722.jpg

В народе праздник называют "Ефремов день", "Ефрем-ветродуй" и "запечник", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Ефремов день, а также о приметах народного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нужно и нельзя делать В Ефремов день нужно сделать в жилище уборку – подмести полы и убрать пыль в доме. По народным приметам так можно защитить дом от завистливых людей, а также от темной силы. Преподобного Ефрема Сирина считают "сверчковым заступником", поэтому в народный праздник нельзя убивать сверчков, клопов, пауков и даже тараканов, чтобы не навлечь на семью неприятности. Нельзя в Ефремов день обижать кошек и других домашних питомцев – это плохая примета, можно разозлить домового и лишиться благосостояния. Хорошая примета приготовить в народный праздник для домового гостинец, например, положить под печку сладости. Народные приметы По приметам, если в Ефремов день подул ветер – лето ожидается ненастным и дождливым. Скоро потеплеет, если небо в Ефремов день темно-синее, а воздух над лесом густой. Ну а если лес почернел – это явная примета, что скоро наступит оттепель. Неуважение к домовому – плохая примета, в доме начнут пропадать вещи, поэтому хозяйки в народный праздник во время ужина накладывали еду в отдельную миску и ласково приглашали "хозяина" за стол. По приметам, чтобы сохранить надолго молодость и красоту, женщины, завершив дела в Ефремов день, должны побольше любоваться собой в зеркале. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки