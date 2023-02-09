https://sputnik-georgia.ru/20230209/verkhniy-lars-segodnya-proekhat-mogut-tolko-legkovye-avtomobili-274743041.html

Верхний Ларс сегодня: проехать могут только легковые автомобили

Верхний Ларс сегодня: проехать могут только легковые автомобили

Из-за погодных условий на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс действуют ограничения 09.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Движение легковых автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе восстановлено, ограничение для большегрузов сохранено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии. Ограничение на движение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для легковых автомобилей на участке Гудаури-Коби действует запрет на остановки, а ехать они могут только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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