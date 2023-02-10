https://sputnik-georgia.ru/20230210/ashot-kuropalat-v-gruzii-pominayut-osnovopolozhnika-bagrationov-274753100.html

Ашот Куропалат: в Грузии поминают основоположника Багратионов

Ашот Куропалат: в Грузии поминают основоположника Багратионов

Грузинская церковь 11 февраля поминает мученика Ашота Великого Куропалата – основоположника царской династии Багратионов 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T13:55+0400

2023-02-10T13:55+0400

2023-02-10T13:55+0400

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Sputnik Грузия накануне праздника предлагает вспомнить житие святого благоверного царя Ашота – правителя Тао-Кларджетского княжества (Юго-Западная Грузия) и основоположника династии Багратиони.Непримиримый борецКак повествует грузинская летопись "Картлис Цховреба" (Житие Картли), Ашот – старший сын великого князя Картли (Восточная Грузия) – Адарнасе, стал правителем Картли в 786 году.С начала своего правления царь Ашот начал непримиримую борьбу за освобождение Картли от арабских захватчиков и, воспользовавшись ослаблением арабского халифата, Куропалату удалось изгнать неверных из Тбилиси.Через три года агрессия в отношении Грузии усилилась. Новый правитель халифата приказал арестовать Ашота, который вместе с семьей и малочисленной свитой отправился в Византию искать покровительства.На беглецов напали, когда они остановились у озера Паравани в Джавахети (на юге Грузии) на ночлег. Малочисленный отряд грузинских воинов был обречен, но Господь был милостив к Ашоту Куропалату и его воинам, и даровал им победу.В этой победе царь Ашот, увидев Божье знамение, решил остаться в Шавшет-Кларджети.В то время Южная Грузия переживала тяжелые времена – население, измученное невзгодами, приняло Ашота Куропалата с радостью.Ашот Куропалат обосновался в городе-крепости Артануджи, которую нашел в горах Кларджети и восстановил. Город-крепость, разрушенную арабами, некогда построил святой царь Вахтанг Горгасали (440-502).В крепости Ашот возвел церковь в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, и там же подготовил для себя усыпальницу.Основоположник династии БагратионовВзойдя на престол Тао-Кларджети, одной из юго-западных областей современной Грузии, царь Ашот начал возрождать царство и смог завоевать расположение как своего народа, так и императора Византии, который в последствии пожаловал ему титул куропалата (почетная должность военачальника в древней Византии).По инициативе святого Григория Хандзтийского возобновилась церковно-монастырская жизнь.Все свое правление Ашот Куропалат боролся с арабскими завоевателями и защищал в Грузии христианскую веру. Возрождение Тао-Кларджети воодушевило всех. Правители всех разрозненных частей Грузии прилагали усилия для объединения страны, однако враг всячески этому препятствовал.Царь Ашот, готовясь к битве во время очередного нашествия арабов, отправился собрать войска, но в результате измены, основоположник царской династии Багратионов был предательски убит в одном из построенных им храмов. Произошло это в 829 году.Ашота Куропала похоронили в церкви имени Святых апостолов Петра и Павла в Артануджи.При жизни Ашот Куропалат построил на территории современной Грузии множество церквей и монастырей, однако почти все они были разрушены и до наших дней о них дошло мало сведений.Материал подготовлен на основе открытых источников

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