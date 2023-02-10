https://sputnik-georgia.ru/20230210/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-274778510.html

Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела в пятницу свой еженедельный традиционный брифинг в Москве 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T14:02+0400

2023-02-10T14:02+0400

2023-02-10T21:44+0400

видео

мультимедиа

мария захарова

мид рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0a/274778327_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_982d57d4f82d2497a78693566b4d841e.jpg

Мария Захарова в ходе встречи с прессой коснулась актуальных вопросов, касающихся внешней политики России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, мария захарова, мид рф, россия, видео