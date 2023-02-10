https://sputnik-georgia.ru/20230210/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-274778510.html
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела в пятницу свой еженедельный традиционный брифинг в Москве 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T14:02+0400
2023-02-10T14:02+0400
2023-02-10T21:44+0400
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Мария Захарова в ходе встречи с прессой коснулась актуальных вопросов, касающихся внешней политики России.
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видео, мультимедиа, мария захарова, мид рф, россия, видео
видео, мультимедиа, мария захарова, мид рф, россия, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
14:02 10.02.2023 (обновлено: 21:44 10.02.2023)
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела в пятницу свой еженедельный традиционный брифинг в Москве
Мария Захарова в ходе встречи с прессой коснулась актуальных вопросов, касающихся внешней политики России.