https://sputnik-georgia.ru/20230210/kak-strashno-zhit-avariynye-doma-v-tbilisi---foto-274751255.html

Как страшно жить: аварийные дома в Тбилиси – фото

Как страшно жить: аварийные дома в Тбилиси – фото

После сильного землетрясения в Турции жителей Тбилиси снова стала беспокоить проблема аварийных и старых домов в столице. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 10.02.2023, Sputnik Грузия

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Многие старые здания в историческом центре столицы Грузии обветшали. Некоторые находятся в плачевном состоянии – того и гляди скоро развалятся. Смотрите в фотоленте снимки этих домов, которые постепенно уходят в прошлое.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, землетрясение в турции 2023, землетрясения в грузии, недвижимость, фото