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Как страшно жить: аварийные дома в Тбилиси – фото
Как страшно жить: аварийные дома в Тбилиси – фото
После сильного землетрясения в Турции жителей Тбилиси снова стала беспокоить проблема аварийных и старых домов в столице. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 10.02.2023, Sputnik Грузия
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Многие старые здания в историческом центре столицы Грузии обветшали. Некоторые находятся в плачевном состоянии – того и гляди скоро развалятся. Смотрите в фотоленте снимки этих домов, которые постепенно уходят в прошлое.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, землетрясение в турции 2023, землетрясения в грузии, недвижимость, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, землетрясение в турции 2023, землетрясения в грузии, недвижимость, фото

Как страшно жить: аварийные дома в Тбилиси – фото

13:04 10.02.2023 (обновлено: 13:31 10.02.2023)
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После сильного землетрясения в Турции жителей Тбилиси снова стала беспокоить проблема аварийных и старых домов в столице. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят эти здания сегодня
Многие старые здания в историческом центре столицы Грузии обветшали. Некоторые находятся в плачевном состоянии – того и гляди скоро развалятся. Смотрите в фотоленте снимки этих домов, которые постепенно уходят в прошлое.
© photo: Sputnik / Stringer

В столице Грузии тысячи аварийных зданий

В столице Грузии тысячи аварийных зданий - Sputnik Грузия
1/11
© photo: Sputnik / Stringer

В столице Грузии тысячи аварийных зданий

© photo: Sputnik / Stringer

В основном это дома старой постройки

В основном это дома старой постройки - Sputnik Грузия
2/11
© photo: Sputnik / Stringer

В основном это дома старой постройки

© photo: Sputnik / Stringer

На стенах таких зданий нередко можно увидеть огромные трещины

На стенах таких зданий нередко можно увидеть огромные трещины - Sputnik Грузия
3/11
© photo: Sputnik / Stringer

На стенах таких зданий нередко можно увидеть огромные трещины

© photo: Sputnik / Stringer

Какая красота! И тем не менее, такие дома постепенно уходят в прошлое

Какая красота! И тем не менее, такие дома постепенно уходят в прошлое - Sputnik Грузия
4/11
© photo: Sputnik / Stringer

Какая красота! И тем не менее, такие дома постепенно уходят в прошлое

© photo: Sputnik / Stringer

Внутри зданий, не только снаружи, все требует значительных вложений, чтобы их спасти

Внутри зданий, не только снаружи, все требует значительных вложений, чтобы их спасти - Sputnik Грузия
5/11
© photo: Sputnik / Stringer

Внутри зданий, не только снаружи, все требует значительных вложений, чтобы их спасти

© photo: Sputnik / Stringer

А ведь в таких зданиях живут люди, которым и идти-то некуда

А ведь в таких зданиях живут люди, которым и идти-то некуда - Sputnik Грузия
6/11
© photo: Sputnik / Stringer

А ведь в таких зданиях живут люди, которым и идти-то некуда

© photo: Sputnik / Stringer

Лишь синее небо над головой – вот что вселяет оптимизм

Лишь синее небо над головой – вот что вселяет оптимизм - Sputnik Грузия
7/11
© photo: Sputnik / Stringer

Лишь синее небо над головой – вот что вселяет оптимизм

© photo: Sputnik / Stringer

Да и машины на тротуарах – улочки в старом городе узкие, где же тут стоянки

Да и машины на тротуарах – улочки в старом городе узкие, где же тут стоянки - Sputnik Грузия
8/11
© photo: Sputnik / Stringer

Да и машины на тротуарах – улочки в старом городе узкие, где же тут стоянки

© photo: Sputnik / Stringer

Следы обветшания таких домов бросаются в глаза

Следы обветшания таких домов бросаются в глаза - Sputnik Грузия
9/11
© photo: Sputnik / Stringer

Следы обветшания таких домов бросаются в глаза

© photo: Sputnik / Stringer

Эти здания словно живые свидетели сразу нескольких эпох, они пережили столько потрясений и вот теперь словно вышли на финишную черту

Эти здания словно живые свидетели сразу нескольких эпох, они пережили столько потрясений и вот теперь словно вышли на финишную черту - Sputnik Грузия
10/11
© photo: Sputnik / Stringer

Эти здания словно живые свидетели сразу нескольких эпох, они пережили столько потрясений и вот теперь словно вышли на финишную черту

© photo: Sputnik / Stringer

А ведь, кажется, можно же сделать хоть что-то, чтобы сохранить облик старого города

А ведь, кажется, можно же сделать хоть что-то, чтобы сохранить облик старого города - Sputnik Грузия
11/11
© photo: Sputnik / Stringer

А ведь, кажется, можно же сделать хоть что-то, чтобы сохранить облик старого города

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