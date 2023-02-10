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Как страшно жить: аварийные дома в Тбилиси – фото
Как страшно жить: аварийные дома в Тбилиси – фото
После сильного землетрясения в Турции жителей Тбилиси снова стала беспокоить проблема аварийных и старых домов в столице. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T13:04+0400
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Многие старые здания в историческом центре столицы Грузии обветшали. Некоторые находятся в плачевном состоянии – того и гляди скоро развалятся. Смотрите в фотоленте снимки этих домов, которые постепенно уходят в прошлое.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, землетрясение в турции 2023, землетрясения в грузии, недвижимость, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, землетрясение в турции 2023, землетрясения в грузии, недвижимость, фото
Как страшно жить: аварийные дома в Тбилиси – фото 13:04 10.02.2023 (обновлено: 13:31 10.02.2023)
После сильного землетрясения в Турции жителей Тбилиси снова стала беспокоить проблема аварийных и старых домов в столице. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят эти здания сегодня
Многие старые здания в историческом центре столицы Грузии обветшали. Некоторые находятся в плачевном состоянии – того и гляди скоро развалятся. Смотрите в фотоленте снимки этих домов, которые постепенно уходят в прошлое.
© photo: Sputnik / Stringer
В столице Грузии тысячи аварийных зданий
В столице Грузии тысячи аварийных зданий
© photo: Sputnik / Stringer
В основном это дома старой постройки
В основном это дома старой постройки
© photo: Sputnik / Stringer
На стенах таких зданий нередко можно увидеть огромные трещины
На стенах таких зданий нередко можно увидеть огромные трещины
© photo: Sputnik / Stringer
Какая красота! И тем не менее, такие дома постепенно уходят в прошлое
Какая красота! И тем не менее, такие дома постепенно уходят в прошлое
© photo: Sputnik / Stringer
Внутри зданий, не только снаружи, все требует значительных вложений, чтобы их спасти
Внутри зданий, не только снаружи, все требует значительных вложений, чтобы их спасти
© photo: Sputnik / Stringer
А ведь в таких зданиях живут люди, которым и идти-то некуда
А ведь в таких зданиях живут люди, которым и идти-то некуда
© photo: Sputnik / Stringer
Лишь синее небо над головой – вот что вселяет оптимизм
Лишь синее небо над головой – вот что вселяет оптимизм
© photo: Sputnik / Stringer
Да и машины на тротуарах – улочки в старом городе узкие, где же тут стоянки
Да и машины на тротуарах – улочки в старом городе узкие, где же тут стоянки
© photo: Sputnik / Stringer
Следы обветшания таких домов бросаются в глаза
Следы обветшания таких домов бросаются в глаза
© photo: Sputnik / Stringer
Эти здания словно живые свидетели сразу нескольких эпох, они пережили столько потрясений и вот теперь словно вышли на финишную черту
Эти здания словно живые свидетели сразу нескольких эпох, они пережили столько потрясений и вот теперь словно вышли на финишную черту
© photo: Sputnik / Stringer
А ведь, кажется, можно же сделать хоть что-то, чтобы сохранить облик старого города
А ведь, кажется, можно же сделать хоть что-то, чтобы сохранить облик старого города